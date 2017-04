POVIJESNE LIČNOSTI KOJIMA JE POHOTA POMUTILA UM: Slali su si stidne dlake, riskirali nacionalnu sigurnost i osnovali novu religiju

Sve na svijetu vrti se oko seksa. Samo se seks vrti oko moći.

1. Lady Caroline Lamb i Lord Byron

Godine 1812. Lady Caroline Lamb bila je ljubavnica čuvenog lorda Byrona. Oboje su bili braku, no to ih nije ni u čemu sprječavalo. Dapače, svoju vezu nisu krili od očiju drugih. Odlazili su zajedno na zabave što je tada bilo smatrano skandaloznim. Išli su toliko daleko da u slučaju da lady Caroline nije bila pozvana na zabavu na koju je bio pozvan Byron, ona bi ga čekala pred vratima, čak i na kiši. Stvari su se dodatno zakomplicirale kad je Byron ostavio Caroline (nakon što ju je tražio da ostavi cijelu svoju obitelj zbog njega). Caroline je prijetila da će se ubiti nožem ako joj se Byron ne vrati, nakon čega su je poslali na liječenje, no dvojac si je i nakon toga redovno pisao. Jednom prilikom Caroline mu je poslala krvavi busen svojih stidnih dlaka. Jer što je romantičnije od krvavih dlaka?



2. Oscar Kokoschka

Kad je Alma Mahler ostavila Oscara Kokoschku 1918. godine on je pisao jednoj lutkarici tražeći ga je napravi lutku po Alminim dimenzijama ‘kako bi mogao uživati u dodiru’. Lutku je napravio od krzna čime Oscar nipošto nije bio zadovoljan. No, što i reći o čovjeku koji je htio napraviti seks lutku od svoje bivše?

3. Zaluđeni FBI agenti

Godine 1982., FBI agent J.J.Smith dao je pristup povjerljivim obavještajnim dokumentima dotičnoj Katrini Leung s kojom je potom započeo i seksualnu vezu. Problem je bio u tome što je Katrina zapravo bila dvostruka špijunka za Kineze te je dobivala povjerljive informacije direktno od Smitha. Devet godina kasnije Katrinu je razotkrio drugi FBi-evac, Bill Cleveland, no, umjesto da to nekome prijavi, i on je započeo vezu s njom. Trebalo je još 10 godina da netko treći u FBI-u dozna da pristup njihovim dokumentima ima kineska dvostruka špijunka.

4. JFK

Opće je poznato da je JFK bio miljenik žena, ali i da je su one njemu bile mile. No, nisu mu bile mile samo pripravnice i Marilyn Monroe. Imao je posebnu privrženost opasnim ženama. U mlađim danima, dok je bio član američke mornarice, pao je na čari nacističke špijunke Ingrid Arvad. Da je Ingrid bila iz redova nacista i nije bila neka tajna budući da je nešto prije toga bila Hitlerova ‘pratilja’ na Olimpijskim igrama. Mornarica je JFK-a brzo prebacila na uredski posao kako ne bi imao pristup bitnim državnim tajnama koje bi mogao izlanuti pred Ingrid. JFK-ove afere nisu prestale ni po njegovi ulasku u Bijelu kuću. Čak je ušao u vezu i sa ženom za koju se sumnjalo da je komunistička špijunka. Situaciju je riješio tek njegov brat Robert Kennedy koji ju je deportirao.

5. Mir zbog pohote

2007. godine kenijski predsjednik Mwai Kibaki i premijer Raila Odinga, formirali su koalicijsku vladu nastojeći zajedničkim upravljanjem državom promijeniti katastrofalan smjer u kojem se država kretala. No, umjesto ljubavi i mira, predsjednik i premijer su se još više svađali te su u naredne dvije godine odnosi u zemlji bili lošiji no ikad prije. Kako bi primorale političare da srede stvari Kenijke su organizirale seks-štrajk. Štrajk je trajao sedam dana, a aktivistice su čak plaćale prostitutkama da prestanu nuditi svoje usluge, a ubrzo im se pridružila i premijerova žena te javno dala podršku ovom štrajku. Političari su se uskoro našli a aktivisticama, a potom su počeli surađivati.

6. Cijela nova religija nastala zbog pohote

Kakva bi ovo lista bila bez najpohotnijeg pohotnika ikada – kralja Henrika VIII. Budući da se opako zapalio za Anne Boleyn, a već je bio u braku s Katarinom Aragonskom od pape je tražio poništenje braka, no nije ga dobio. Stoga je osnovao novu crkvu i novu religiju kojoj je on bio na čelu i kojoj je mogao definirati pravila.