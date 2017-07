‘BIO JE TO POKOLJ, KRV DO KOLJENA… KAO DA IH JE KLAO MAČEM’: Pred Centrom za socijalnu skrb nožem izbo bivšu suprugu pa zadavio četverogodišnjeg sina

Marko Nikolić (43) uhićen je danas u beogradskom naselju Rakovica nakon što je u Centru za socijalni rad napao i ubio svoju bivšu suprugu Maju Đ. (38) te njihovog četverogodišnjeg sina.

Nikolić je sina vraćao supruzi nakon što je maleni neko vrijeme proveo kod njega u posjetu. Naime, na posjete je otac imao pravo nakon što se par prošle godine rastao.

Beogradski mediji iznijeli su niz različitih informacija o tragičnom događaju pa je tako jedan od zaposlenih u zgradi Općine Rakovica u kojoj se nalazi i Centar za socijani rad za Blic kazao kako se sve odigralo u unutra zgrade.

“Sve se dogodilo unutra u zgradi, ali ne znamo koga je ubojica prvo napao, suprugu ili dijete. To vjerojatno znaju kolege koje su ozlijeđene i koje su sada u Hitnom centru. Nesretna žena je bila živa još nekoliko sekundi nakon što je Marko napao i ubo nožem. Uspjela se otrgnuti od njega i istrčati do parkinga gdje je i pala, i izdahnula. Tijelo ubijenog dječaka ostalo je u hodniku zgrade. Tu su ga liječnici i pokušali oživjeti, ali nisu uspjeli”, kaže on.



Međutim, stravični prizori s mjesta događaja pokazuju nešto drugačiju sliku situacije. Tijelo nesretne Maje doista jest pronađeno na parkiralištu, no tijelo dječaka također je snimljeno ispred zgrade što potvrđuje navode RTS-a da se stravičan događaj ipak odvio izvan zgrade.

Reakcija komunalnih policajaca

Dok stigne službena policijska verzija o cijelom događaju, ono što se sa sigurnošću može reći jest da su ubojicu svladali komunalni policajci koji su odmah stigli na mjesto događaja te da je na kraju odvezen Hitnom u pratnji dva policijska džipa.

“Dvojica kolega su ga oborila na zemlju i izbila mu nož. Žena je bila sva u krvi: lice joj je bilo toliko krvavo da se nije moglo raspoznati. Bio je to pokolj, krv do koljena – kao da ih je klao mačem, a ne nožem”, kaže izvor Blica.

“Prema neslužbenim informacijama koje imamo, otac – napadač je predavao dijete majci kada ga je napao, a nešto kasnije i majku, odnosno bivšu suprugu tako što joj je zadao nekoliko ubodnih rana”, naveo je načelnik Komunalne policije grada Beograda Nikola Ristić potvrđujući za Blic kako su ga svladali komunalni policajci reagiravši na scenu u kojoj su vidjeli krvave ljude kako bježe oko Centra, a zatim i ubojicu koji je mahao nožem.

Telegraf.rs, uz još neke medije, piše kako je Nikolić od ranije poznat policiji.

Ovo je drugi teški zločin u posljednjih nekoliko dana nakon što je prošlog tjedna u Centru za socijalnu skrb u Novom Beogradu muškarac, već osuđivan za obiteljsko nasilje, ubio bivšu suprugu pred njihovo troje djece, a potom pobjegao i bacio se pod vlak.