POTRESNA PRIČA S POPRIŠTA NEZAMISLIVOG KRVOPROLIĆA: ‘Mama je plesala i uživala. Smijale smo se, snimile selfie, a onda je pala kao pokošena’

Krvoproliće u Las Vegasu bilo je najveće masovno ubojstvo u SAD-u nakon zloglasnog 11. rujna 2001. godine. Dok policija i dalje nastoji dokučit motive ubojice Stephena Paddocka koji je u nekoliko minuta, pucajući s nebodera hotela Mandalay Bay, ubio 59 i ranio više od 500 ljudi okupljenih na festivalu country glazbe Route 91 Harvest, neke potresne priče izlaze na vidjelo.

Washington Post donosi priču o 26-godišnjoj Stephanie Melanson i njezinoj majci Rosemarie. Stephanie svake godine redovito posjećuje spomenuti festival, a ovoga puta odlučila je povesti i majku.

Tako je zabavno… kazala je, a onda je počeo pakao

Ulaznica kojom ju je iznenadila bila je dar za Majčin dan. No, Rosemarie je velikodušno pokušavala nagovoriti kćer da ulaznicu da nekome drugome. Stephanie se nije dala i na koncu je uspjela nagovoriti majku da pođe s njom i njezinom mlađom sestrom Paige na trodnevni festival. I Rosemarie je doista uživala prve dvije večeri festivala. A te treće, kobne večeri, 54-godišnjakinja je veselo plesala sasvim blizu pozornice na kojoj je nastupao Jason Aldean, američka country zvijezda.



“Ovo je tako zabavno!” napisala je u sms-poruci svome suprugu Steveu s lica mjesta. U jednom trenutku Stephanie je predložila majci da s njom i sestrom snimi selfie. Priljubile su obraze jedna drugoj, nasmijale se od uha do uha i uslikale. Sve je bilo zabavno i divno. A onda je počeo pakao…

Začula se pucnjava i Rosemarie se srušila. Lice kojim se minutu prije dodirivala sa svojom kćeri, sada je dodirivalo tlo. Jedan od stotine metaka koji su doletjeli s druge strane ulice, s 32. kata hotela, pogodio je Rosemarie u prsa i ona je pala kao pokošena. Šrapneli su joj raznijeli pluća, trbuh, jetru i slezenu. Krvarila je.

Pucnjava je trajala kratko, tek nekoliko minuta, no krvava noćna mora proganjat će preživjele i obitelji poginulih još mjesecima i godinama. Neke vjerojatno zauvijek.

“Tu se puca. Mama je pogođena… Fuck!“

I Stephanieina mlađa sestra bila je ranjena je u pucnjavi. Srećom lakše nego njihova majka. Metak koji ju je pogodio u lakat isprva nije ni osjetila. Netko joj je rekao da je pogođena i tek tada je shvatila da je oblivena krvlju. Čučnula je i počela izmicati kiši metaka. Okrenuvši se da vidi što je s ostalima, vidjela je majku kako leži s licem u travi.

Vrisnula je: “Mama!”, a potom ugledala uplakanu Stephanie koja je drhtavim rukama pisala poruku ocu. Poruka je bila konfuzna: OMG… tu se puca… mama je pogođena… Fuck!

Potom je do njih dopuzao njima nepoznati muškarac te im pomogao da majku okrenu na leđa. Tek tada su vijdeli veliku krvavu ranu na njenim prsima, Stephanie je skinula vestu i dala ju muškarcu koji je njome pritisnuo ranu na Rosemarienim prsima kako bi zaustavio krvarenje.

Pogledao je djevojke i viknuo im da bježe što dalje. Stephanie mu je vičući, kako bi je čuo usred buke hitaca i krikova, kazala: “Ja ne mogu živjeti bez nje! Ja ne mogu nikamo bez nje!”. Pucanje nije prestajalo i muškarac, za kojeg će se ispostaviti da je umirovljeni vatrogasac Don Matthews, inzistirao je da se sklone na sigurno.

“Obećaj mi da je nećeš ostaviti”, kazala mu je Stephanie.

“Obećajem”, uzvratio je on.

Stephanie je stavila ruku na majčino lice koje je bilo hladno. U tom trenutku – ispričala je kasnije – pomislila je da je posljednji puta vidi živu.

“Izgledala je užasno loše. Mislili smo da neće preživjeti”

Kada je stravična pucnjava okončala na mjesto događaja došao je i Rosemarien muž i Stephaniein otac Steve. Smjesta su krenuli prema policjskoj postaji gdje su stizali izvještaji s imenima ranjenih osoba koje su zbrinute u bolnicma. Nakon sat-dva Rosemarieno ime nigdje se nije pojavljivalo. Očajni, krenuli su od bolnice do bolnice pokazujući osoblju Rosemarienu fotografiju na mobitelu. Stephanie je putem više puta povraćala.

Kada su već pomislili da se dgodilo najgore, pronašli su je u bolnici Sunrise s licem punim modrica i bezbrojnim cjevčicama koje su joj virile iz tbuha nakon operacije.

“Izgledala je loše, užasno loše”, kazao je njezin suprug koji je u tom trenutku još strepio za Rosemarie. Nemoćno je stajao pord postelje gledajući ženu s kojom je 30 godina u braku. Stephanie i paige za to vrijeme sjedile su u hodniku moleći se za majčin život.

Par dana kasnije liječnici su kazali da su, unatoč njenom lošem stanju, prognoze dobre te da će preživjeti.

Samo u toj bolnici ležalo je još osamnaestero žrtava pucnjave u kritičnom stanju.

“Bojao sam se metaka, ali obećao sam da ću joj pomoći”

Sve dane nakon tog strašnog događaja Stephanie je naizmjence preplavljena osjećajima zahvalnosti i krivnje. Neprestano si postavlja pitanja koja odreda počinju sa “Što ako…”. Što bi bilo da nije toliko nagovarala majku da pođe s njom i sestrom na festival? Što bi bilo da je onaj vatrogasac nije uspio spasiti? Što bi bilo da su stajali na nekom drugom mjestu? I tako u nedogled.

A par dana nakon pokolja, kada je dala izjavu za lokalnu televiziju i ispričala što se dogodilo njezinoj majci, Stephanie je dobila poruku jedne žene koja joj je rekla da poznaje čovjeka koji je spasio život njezinoj majci. Uslijedio je novi emotivni šok.

Uskoro su uspostavili videochat s Donom Matthewsom, umirovljenim vatrogascem iz Los Angelesa, koji je ostao uz Rosemarie dok nije prestala pucnjava, a zatim je odvezao u bolnicu.

“Svaki put kada bi se opet začuli hici, pomislio sam kako će me pogoditi metak. No, obećao sam da ću joj pomoći i to sam ulčinio”, kazao je hrabri vatrogasac.

Dok su razgovarali s njime, svima su potekle suze. Na koncu su pozvale Dona da bude njihov gost u Las Vegasu čim Rosemarie bude puštena iz bolnice. On je obećao da će doći.

“Taj vatrogasac je vjerojatno spasio život moje žene i moje kćeri”, kazao je potreseni Steve Melanson.

Stephanie, njezina sestra i dečko bili su pozvani i na susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kada je došao u Las Vegas odati počast ubijenima i sastati se s preživjelima. Nakon što je Stephanie pred njima ispričala dirljivu priču o majci, Melanija Trump došla je do nje i čvrsto je zagrlila.

Stepanie priznaje da je u tom trenutku iznova proživjela užas. Ali ne zbog zagrljakla prve dame Amerike, već zbog okidanja kamera brojnih fotoreportera koji su ih snimali. Ti zvuci, kaže, podsjetili su je na zastrašujuću pucnjavu.

