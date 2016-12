POSLJEDNJI SATI PRIJE MASAKRA U BERLINU: Poljski vozač je bio živ kad se napadač zaletio kamionom u ljude na sajmu?

Policijski istražitelji danas polako slažu mozaik događaja koji su prethodili napadu na božićni sajam u Berlinu, nakon što je otkriveno kako je poljski vozač kamiona vjerojatno bio živ za vrijeme masakra, javlja Daily Mail.

37-godišnji Lukasz Urban prevozio je čelik iz Torina u Berlin, parkirao je kamion nedaleko skladišta gdje se trebao obaviti iskrcaj tereta, ali je napadnut iz zasjede dok se vraćao iz prodavaonice kebaba, vjeruju istražitelji.

Poljski vozač pokušao primiti volan?

Urban, inače otac jednog djeteta, bio je izboden nožem i pretučen, a istražitelji sad vjeruju da je možda bio i živ u vrijeme kad se napadač zaletio kamionom teškim 25 tona u gomilu ljudi na sajmu, pritom ubivši 12 ljudi i ozlijedivši njih još 48. Maskirani napadač ga je nakon toga upucao iz pištolja i pobjegao s mjesta događaja. Njegovom je bijegu dodatno pridonijela činjenica da je njemačka policija uhitila krivog muškarca. Njemački istražitelji vjeruju da će ih otkrivanje točnog slijeda događaja između otmice i terorističkog napada odvesti do pravog počinitelja.





Njemački list Bild tvrdi da je obdukcija poljskog vozača pokazala da je Urban vjerojatno bio živ za vrijeme napada. Čak štoviše, da ga je možda pokušao i spriječiti tako što je primio upravljač kamiona. “U tom je trenutku vjerojatno došlo do fizičkog okršaja”, tvrdi policijski izvor. Policija vjeruje da je masovni ubojica imao određeni stupanj obuke u upravljanju teretnim vozilom, jer bi, prema riječima istražitelja, “nekome tko ne zna što radi bilo vrlo teško artikulirano voziti ulicama Berlina”.

Urban je pronađen u kabini kamiona pretučen, izboden i ustrijeljen. Njemačka policija uz pomoć nadzornih kamera i GPS podataka polako slaže posljednje sate.

Morao čekati idući dan za istovar

Vozač kamiona, iz malenog sela na sjeverozapadu Poljske, bio je oženjen i imao je maloljetnog sina. Dovezao se do skladišta tvrtke ThyssenKrupp u ulici Friedrich-Krause-Ufer, šest kilometara udaljenog od napadnutog božićnog sajma, u osam sati ujutro u ponedjeljak. No istovar nije obavljen jer u skladištu nije bilo nikoga tko bi to mogao obaviti, pa mu je rečeno da pričeka iduće jutro. Nije skroz jasno gdje se nakon toga parkirao, ali se smatra da se zadržao u blizini skladišta.

Urban je oko podneva telefonski razgovarao s Arielom Zurawski, njegovim rođakom i vlasnikom prijevozničke kompanije. Vozač je u razgovoru spomenuo da je gladan. Oko 14 sati nadzorne kamere su ga snimile u prodavaonici kebaba, prije nego li se vratio do kamiona. Posljednji put je razgovarao sa suprugom u ponedjeljak oko 15 sati. Požalio se da mora čekati istovar.

Netko je pokušao pokrenuti vozilo u dva navrata

Zurawski je izjavio da je po podacima GPS sustava u kamionu vidljivo da je vozilo pokrenuto u 15.19 i 15.45 sati i kretalo se samo naprijed-nazad, “kao da netko uči voziti”. Urbanova žena tvrdi da ga je ponovno pokušala dobiti na mobitel u 16 sati, ali nitko se nije javljao.

Zurawski kaže kako je odmah znao da je nešto pošlo po zlu jer je Lukasz uvijek strogo poštivao pravila i nikada ne bi pokrenuo vozilo za vrijeme obavezne stanke od vožnje. “Na poslu smo ga zvali inspektor, jer je bio tako strog. Bio je dobar momak”, rekao je Zurawski.

Kamion je imao automatski prijenos pa ga je bilo lako voziti. Parkirno mjesto napustio je oko 19.40 sati i kretao se 10 kilometara do božićnog sajma. “Možda je netko navodio vozača jer nije jednostavno doći od našeg parkirališta do božićnog sajma, lako se izgubiti”, rekao je Zurawski.

“Jedna osoba ga ne bi mogla svladati”, rekao je Zurawski, opisavši Lukasza kao krupnog muškarca, visokog 183 cm i teškog 120 kg. “Vidjeli smo ozljede. Lice mu je bilo krvavo i otečeno”, izjavio je Zurawski za televiziju TVN24, referirajući se na fotografiju koju mu je pokazala poljska policija. “Vidjeli smo i ubodnu ranu. A policija mi je rekla da postoji i rana od metka”, dodao je.

Lukaszova udovica i 17-godišnji sin su u stanju šoka. Poljske vlasti također su pokrenule istragu u Lukaszovu ubojstvu. Sindikat vozača pokrenuo je akciju prikupljanja donacija za Lukaszovu obitelj.