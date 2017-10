POSLJEDNJI DAN UBIJENE SRPSKE PJEVAČICE: ‘Rekla mi je da trči i zamolila me da završim ručak. Ubrzo nakon toga bila je mrtva’

Ovog su tjedna u nastavku istrage protiv Zorana Marjanovića, koji je osumnjičen za ubojstvo supruge Jelene, svjedočili policajac Boris Pucić i kuma obitelji, Vera Vukmanović. Oboje su potvrdili njegovu obranu.

Vera Vukmanović detaljno je opisala posljednji dan Jelenina života. Tog je 2. travnja došla u kuću Marjanović. Sin Uroš je toga dana položio vozački ispit, svi su zajedno pili kavu tog jutra i častli se, piše Kurir.

Cijela obitelj se uključila u potragu

Zatim je Jelena otišla na trčanje, a djeca u šetnju.



‘Kada su oni otišli, Zorica me je zamolila da joj skinem neki žulj na nozi, a pošto je to uglavnom radila Jeca, pozvala sam je da je pitam gdje stoji nožić. Sada znam da smo taj razgovor vodile u 16.42. Bila je zadihana, razgovor je kratko trajao, rekla mi je da trči i zamolila me da završim ručak koji je ona prethodno stavila da se kuha’, ispričala je.

Bio je to vjerojatno posljednji razgovor koji je Jelena s nekim vodila preko telefona. Ubijena je između 16:47 i 17:10 sati. Njezin muž Zoran je nedugo nakon toga priopćio da je Jelena nestala. Svi su otišli na nasip gdje je trčala, a nestanak su prijavili policiji.

Sin Uroš je Jelenu tražio zajedno s prijateljima, a suprug Zoran je najmlađu djevojčicu Janu dao na čuvanje odgajateljici.

‘Jana je bila veoma uznemirena. Lenka je došla i smirivala je, a kasnije, tek oko pet sati ujutro, uspavala je djevojčicu, koja je cijele noći bila budna i crtala’, ispričala je kuma.

Sada se zna da Jelena nije ubijena dan prije

Te je noći Zoran policiji dao šifru Jeleninog Facebooka, a kuma je u svjedočenju rekla i da se ujutro nije vratio kući, već su ga u policiji zadržali 48 sati.

‘Tog slijedećeg dana, oko podneva ili malo kasnije, svi su počeli plakati. Tog trenutka sam zapravo shvatila da je Jelena pronađena mrtva’, rekla je Vukmanović.

Svjedočio je i policajac Boris Pucić kojem se muž ubijene obratio za pomoć kad je shvatio da je Jelena nestala.

‘Porukom sam mu poslao brojeve telefona. Presvukao sam se, sjeo u auto i otišao na nasip. Nekoliko puta sam nazvao Jelenu na telefon, koji je zvonio, ali ga ja nisam čuo’, rekao je Pucić.

Obrana je ovim svjedočenjima zadovoljna jer se sada zna da Jelena nije ubijena dan prije, kako se ranije nagađalo. Nije moguće ni da je Zoran mogao ubiti ju za samo deset minuta, a da se pritom na njemu ne vide tragovi, rekao je za Kurir odvjetnik Aleksandar Zarić.

