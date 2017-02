POSLJEDNJA EUROPSKA VJEŠTICA: Sudski proces zbog kojeg je i Winston Churchill izgubio živce

Zakon o vještičarenju u Velikoj Britaniji ukinut je tek 1951. godine. Njegova posljednja ‘žrtva’ bila je majka šestero djece, Helen Duncan.

Godine 1944., u vrijeme trajanje Drugog svjetskog rata, čovjek koji je svom narodu nudio “krv, znoj i suze” pobjesnio je zbog jednog sudskoj slučaja. No, nije se radilo ni o kakvom slučaju vezanom za rat, špijuniranje ili veleizdaju, kao što bi možda očekivali u ratnoj Europi 1944. godine. Radilo se o suđenju Helen Duncan.

Nazvao je svoj ministra unutarnjih poslova i bez pozdrava ga upitao koliko je koštalo ovo suđenje.

“Pošaljite mi izvještaj o tome kako je moguće da se suvremeni sud pozove na Zakon o vještičarenju iz 1735. godine?!”, pitao je Winston Churchill svog ministra.



Dani najjačeg bombardiranja Londona

Naime, u danima kad je London bio metom svakodnevnih napada njemačkih raketa V1 i V2, britanski zakonodavci izvukli su prastari Zakon o vještičarenju i Helen Duncan, majku šestero djece, optužio za prizivanje duhova.

Danas, šest desetljeća nakon njene smrti, njeni potomci i dalje se bore da se s imena Helen Duncan spere ljaga, piše Spiegel.

Helenina kćer, priznaje, također je od djetinjstva imala dar mogućnosti kontakta s pokojnicima, no majka joj je govorila da to nikome ne otkriva jer će je proglasiti vješticom.

Prehranjivala je obitelj

No, sama Helen nije se držala vlastitog savjeta te se, kako bi u ratno vrijeme prehranila djecu i supruga ratnog invalida, predstavljala kao medij i nudila usluge “prizivanja duhova”. Prema nekim zapisima, tijekom seansi, Helen je padala u trans pri čemu se iz njenog dijela izdizala ektoplazma koja bi poprimala oblik pokojnika.

Ipak, jedan znanstvenik i “lovac na duhove” raskrinkao ju je i otkrio kako su “duhovi” zapravo lutke, tkanina i fotografije, a “ektoplazma” je nastajala tako da bi se Helen prije seanse natrpala gazom, WC papirom i tvrdo kuhanim bjelanjcima koje bi kasnije povratila.

Kako je znala?

Godine 1941. navodno je prizvala duha jednog mornara s ratnog broda HMS Barham koji je neposredno prije toga potonuo, no javnost za to nije doznala čak puna dva mjeseca nakon tragedije u kojoj je stradao 861 član posade. Slično se dogodilo i s ratnim brodom HMS za koji je također rekla da je potonuo prije no što je vojska objavila tu informaciju.

Helen je uhićena početkom 1941. godine kad je “prizvala” duha tete jednog mornara, no on nije imao tetu.

Čuvali povjerljive informacije

Ona je, pretpostavlja se, dobivala informacije od nekoga u redovima ratne mornarice zbog čega se obavještajna služba uplela u cijeli slučaj. Naime, u tijeku su bile pripreme za iskrcavanje u Normandiju te je trebalo spriječiti bilo kakvo potencijalno curenje povjerljivih informacija.

Suđenje je trajalo dulje od tjedan dana, a unatoč desecima svjedoka koji su svjedočili u njenu korist, “Paklena Nel”, kako su je zvali, poslana je u zatvor.

Zakon o vještičarenju ukinut je 1951. godine, a Helen Duncan i dalje je poznata kao posljednja europska vještica.