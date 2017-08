POROŠENKO NAREDIO ISTRAGU: ‘Dokazat ćemo da Ukrajina nije opskrbila S. Koreju balističkim projektilima’

Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u srijedu je naredio “temeljitu i opsežnu isttragu” o navodima iz članka New York Timesa o tome da je Sjeverna Koreja možda kupila svoje raketne motore od ukrajinske tvornice Yuzhmash.

Ukrajina je u ponedjeljak odbacila da je ikada opskrbila Sjevernu Koreju tehnologijom za obranu. Porošenko je stoga naredio istragu kako bi dokazao da su ti navodi netočni.

“Bez obzira na to koliko su apsurdne optužbe, mi kao odgovorni partneri moramo pažljivo provjeriti informacije koje je objavio The New York Times vezano za navodnu isporuku motora projektila ili povezanih tehnologija Sjevernoj Koreji”, priopćio je ukrajinski čelnik, dodavši kako očekuje izvještaj za tri dana.

“Uvjeren sam da će nam to omogućiti da pouzdano potvrdimo …pravi izvor i cilj ove neosnovane krivotvorine”, naglasio je Porošenko.



Yuzhmash, tvrtka u državnom vlasništvu, objavila je da nije proizvodila balističke projektile od neovisnosti od Sovjetskog Saveza iz 1991.

Zabrinutost da će Sjeverna Koreja uskoro biti u mogućnosti lansirati nuklearno oružje na američko kopno proteklih je tjedana izazvala tenzije u svijetu.