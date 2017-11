PORNOZVIJEZDA ŽELI POSTATI PREDSJEDNICA RUSIJE: Objavila je i svoj program, školarci bi polagali seks-ispite

Голосуй за Беркову! Планирую сделать разводы почти невозможными для мужчин и чтоб им сопутствовал целый ряд ответственных мер, так как сегодня основная ответственность на женщинах за детей в том числе. Ввести сексуальное и правовое воспитание в школах. Цензура на одежду! Например: Нарушением общественного порядка должно быть – носить юбку выше 40см Также прозрачность одежды, почему тонировка на машинах оценивается, а прозрачность женских одеяний нет?! Разве машины достойны большего внимания, чем женщины?! Введём штрафы!! Надо пополнять казну! Как ЕГ ввести обязательный секс экзамен! Наша молодёжь, зачастую, все ещё не знает о сексуальных правовых нормах, гигиене, не говоря уж о удовольствии … Надо ввести разрешение на детей – от налоговой, загса, медицинское, юридическое,…. Налог на бедность и желающим начать малый бизнес беспроцентную рассрочку… вернуть срок за тунеядство! Смертная казнь за домогательства !Достали Вайнштейны!!! #беркова #впрезиденты #выборы #голосуйзаберкову

A post shared by Elena Berkova (@berkova) on Nov 2, 2017 at 3:22am PDT