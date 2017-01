OPET SMO BLIZU KATASTROFI: Ključni povijesni događaji koji su pomicali sat Sudnjeg dana

Prošloga se tjedna Sat sudnjeg dana primaknuo na do sada drugo najbliže vrijeme ponoći, prenosi indy100.

Ako niste do sada čuli za njega, Sat sudnjeg dana je simboličan koncept sata koji pokazuje koliko smo blizu mogućoj apokalipsi. Podešava ga akademski časopis The Bulletin of the Atomic Scientists, a pokrenut je 1947, nakon što su na gradove Hirošimu i Nagasaki bačene atomske bombe. Što je vrijeme koje sat pokazuje bliže ponoći, to je vjerojatnije da će doći do smaka svijeta.

Svijet je u sve većoj opasnosti

Sat je upravo pomaknut naprijed za 30 sekundi da pokazuje dvije i pol minute do ponoći. Kao razlog se navodi porast nacionalizma širom svijeta, komentari Donalda Trumpa o nuklearnom oružju i šteta koju će pokretu za ublažavanje klimatskih promjena nanijeti njegova administracija.

Ali kakvo je sad vrijeme u odnosu na prošlost?



Statista je postavila ovu infografiku koja pokazuje koliko je blizu ponoći bio Sat tijekom prošlih desetljeća.

Najbliže apokalipsi, samo dvije minute do ponoći, Sat je pokazivao 1953. godine kada su SAD testirale svoju prvu termonuklearnu bombu. S druge strane, najdalje je od ponoći bio krajem 1991. nakon što je završio Hladni rat. Sat je tada pokazivao punih 17 minuta do 12h.

Pomalo ironično, upravo je to bilo vrijeme najžešćih ratnih borbi u Hrvatskoj.