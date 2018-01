POLJSKA OBJAVILA POPIS 768 PEDOFILA I SILOVATELJA: ‘Zaštita djece je iznad prava zločinaca na anonimnost’

Na popisu se našlo 768 osuđenih pedofila i silovatelja djece mlađe od 15 godina. Tu su njihova imena, datumi rođenja, ali i mjesta stanovanja. Poljsko ministarstvo kaže da na taj način svi građani mogu vidjeti žive li u naselju u kojem stanuje i neki pedofil.

Poljska je na web stranicama tamošnjeg Ministarstva pravosuđa objavila popis pedofila i silovatelja, a ministar Ziobro taj potez smatra dobrim za zaštitu djece. Tvrdi da taj cilj stoji iznad anonimnosti zločinaca, piše Deutsche Welle.

Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od dziś w pełni jawne. Część publiczna rejestru została odpalona kilka minut po północy🔥🔥🔥 Rejestr➡️https://t.co/MKGmXplYUK

Komunikat @MS_GOV_PL ➡️https://t.co/gZ9MYnQnaM pic.twitter.com/ur1uBqt2dF — Michał Woś (@MWosPL) January 1, 2018

Nitko ne kritizira objavu popisa

Na popisu se našlo 768 osuđenih pedofila i silovatelja djece mlađe od 15 godina. Tu su njihova imena, datumi rođenja, ali i mjesta stanovanja. Poljsko ministarstvo kaže da na taj način svi građani mogu vidjeti žive li u naselju u kojem stanuje i neki pedofil. Kritika na taj potez u Poljskoj nema jer, kako kažu, to društvo ‘iz dubine duše prezire pedofile’ pa se nitko ne usuđuje kritizirati objavljivanje ovakvog popisa. Mnogi Poljaci zalažu se za drastične mjere protiv onoga tko počini spolni čin s maloljetnom osobom, pa tako spominju kastraciju, doživotni zatvor ili čak smrtnu kaznu.



Ipak, objavu ovog popisa pokušao je spriječiti ombudsman za ljudska prava Adam Bodnar, koji tvrdi da ipak i osuđenici imaju određena ljudska prava, posebice ako se radi o ljudima koji su svoju kaznu već odslužili. Ministarstvo ipak nije poslušalo Bodnara i popis je objavljen. Psiholozi kažu da čak ni objavljivanje popisa neće spriječiti daljnje pedofilsko ponašanje počinitelja tog zločina, ali bi to moglo ugroziti njihovu terapiju i lišiti osuđenike svake motivacije. Psiholog Lew-Stariwich, koji je provodio terapiju s desecima pedofila, kaže da za one čija su imena na ovom popisu više nema nade da se kasnije ipak uključe u društvo te da je na sudbinu pedofila osuđen do kraja života.

‘Tko se jednom nađe na internetu, obilježen je kao doživotni pedofil’, kaže psiholog.

Gdje su svećenici?

Ipak, nije sasvim jasno jesu li na popisu među ovih 768 osuđenih pedofila i svećenici Katoličke crkve u Poljskoj koji su pedofili. Na popisu nisu oni svećenici čiji su slučajevi poznati javnosti, a neki kažu da pedofilni crkveni dužnosnici na popisu nisu jer su oni u pravilu kažnjeni blažim kaznama. Nad nekima još nije okončan kazneni postupak, a poznato je da u Poljskoj ima nekoliko stotina takvih slučajeva.

Drugi popis od 2.600 osoba nije za javnost

Osim ovog popisa od 768 pedofila, postoji još jedan popis na kojem se nalazi čak 2.600 osoba koje su osuđene zbog osobito okrutnih kaznenih djela spolnog zlostavljanja, piše Deutsche Welle. Taj popis ipak nije dostupan javnosti, a mogu ga vidjeti samo registrirani korisnici iz područja odgoja i obrazovanja kako bi mogli provjeriti neku osobu prije nego što ju zaposle. Ako zaposle prijestupnika unatoč tome što je na ovom popisu, slijedi im novčana kazna.