POLITIČKA KRIZA U NJEMAČKOJ: Pregovori Angele Merkel oko nove koalicije došli do ‘mrtve točke’, zapelo po pitanju imigrantske politike

Čini se da su njemačke stranke koje pregovaraju o novoj vladajućoj koaliciji stigle do mrtve točke po pitanju imigrantske politike, a danas im je istekao samonametnuti rok za postizanje dogovora o budućem programu vlade.

Rok određen za nedjelju u 17 sati prošao je bez objava, što znači da konzervativci kancelarke Angele Merkel, ekonomski orijentirani Slobodni demokrati (FDP) i Zeleni nisu došli do bolnih kompromisa potrebnih za zaključivanje pregovora za koje se čini da idu dalje.

Još nije postignut ‘bolni’ kompromis

Te su stranke nevoljko ušle u pregovore o tročlanoj koaliciji koja još nije viđena na državnoj razini u Njemačkoj, no koja je postala potrebna zbog rezultata izbora u rujnu na kojima su glasači djelomično okrenuli leđa velikim strankama ljevice i desnice i izglasali veoma fragmentiran parlament.

MERKEL U PROBLEMIMA: Pregovori oko ‘Jamajčanske koalicije’ ne idu po planu



Neuspjeh u koalicijskim pregovorima mogao bi pokrenuti najtežu političku krizu u Njemačkoj u nekoliko desetljeća jer su socijaldemokrati (SPD) već najavili kako nakon gubitka na izborima planiraju ostati u oporbi. Time ostaju opcije novih izbora ili manjinske vlade koja također nije isprobana u poratnoj njemačkoj povijesti.

Postizanje dogovora jedina je realistična šansa da Merkel osigura četvrti mandat na čelu države. No FDP koji se tek vratio u parlament nakon četiri godine izbivanja i Zeleni koji nisu vladali 12 godina ne žele kompromisima otuđiti svoje glasačko tijelo i pokvariti svoj izborni uspjeh.

MERKEL ULAZI U POSLJEDNJU FAZU PREGOVORA O KOALICIJI: Demokršćani, liberali i zeleni teško nalaze kompromise

Novi izbori ne pašu nijednoj od tri stranke

“FDP sad čeka da Zeleni i konzervativci vide koliko daleko su spremni ići i možemo li ih nakon toga gledati u oči”, istaknula je čelnica te stranke Nicola Beer, sugerirajući da je sad na drugim strankama da daju ustupke.

Ulozi su veliki za bavarsku Kršćansko-socijalnu uniju, saveznike Angele Merkel iz konzervativne koalicije. CSU strahuje da će neuspjeh u osiguravanju ograničenja imigracije potaknuti rast krajnje desnice na regionalnim izborima iduće godine i time možda čak i zbaciti CSU nakon 60 godina vladanja u toj pokrajini.

Iako FDP i dalje inzistira na poreznim rezovima, imigracija je i dalje najproblematičnije pitanje jer CSU želi ograničiti broj dolazaka na 200 tisuća godišnje.

Tome se protive Zeleni koji žele zadržati pravilo koje onim migrantima kojima je prihvaćen azil omogućava da im se pridruži i obitelj.

Neuspjeh u koalicijskim dogovorima mogao bi dovesti do novih parlamentarnih izbora, a to ne paše nijednoj od tri stranke jer strahuju da bi to moglo dovesti do još boljeg rezultata krajnje desne Alternative za Njemačku.