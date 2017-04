POLICIJA DANIMA ČEŠLJA POSLOVANJE ZAKLADE PRVE DAME SRBIJE: Gradila bolnicu pa dio novca ostavila na svom računu

Inspektori Odjela za gospodarski kriminal MUP-a Srbije već nekoliko dana provjeravaju poslovanje zaklade Dragice Nikolić, supruge srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, tvrdi u petak beogradski tisak.

Razlog nenajavljenom posjetu i kontroli zaklade prve dame Srbije je, kako piše današnji beogradski Blic, navodna prijava jednog od izvođača radova na adaptaciji bolnice u Kragujevcu, od kojega je traženo da dio novca uplaćen na račun za uređenje jednog objekta u gotovini vrati osobi za koju se tvrdi da je “bliska obitelji Nikolić”.

“Razlog za ovakav postupak je, navodno, bio u tome što je vrijednost radova znatno manja nego što mu je uplaćeno na račun. On to nije želio uraditi i prijavio je slučaj policiji”, objasnio je izvor Blica, navodeći kako je to bio samo poticaj za kontrolu cjelokupnog poslovanja zaklade Dragice Nikolić.

Obustavljena plaćanja dogovorenih donacija

Zaklada Dragica Nikolić u javnosti se već godinama povremeno dovodi u sumnju zbog tvrdnji da novac od inozemnih i domaćih donatora “ne završava samo na gradilištima za gradnju ili uređenje bolnica, već da i neke privatne osobe imaju koristi od toga”, navodi neimenovani sugovornik lista Blic.



Zbog provjere poslovanja zaustavljena su plaćanja svih ugovorenih donacija, uključujući i prilog kojim bi trebala biti plaćena oprema za kragujevačku bolnicu.

Inspektori uprave za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije (SBPOK) “pročešljat će sve papire o donacijama, načinu trošenja novca, ali i sklapanim ugovorima o izgradnji objekata i kupovini opreme i poklona iz sredstava ovog fonda”.

“Riječ je o velikom novcu koji je prikupljen za samo nekoliko godina, a suma se kreće oko 10 milijuna eura, što je velik novac”, kaže sugovornik Blica, navodeći kako postoji sumnja da je u trošenju novca, “po načelu povezanih osoba, jedan dio završavao u džepovima ljudi bliskih zakladi i obitelji Nikolić”.

“Za sada se sumnja da je 500.000 eura, umjesto na gradilištima, završilo u nečijim džepovima, a istraga će utvrditi šta se sve događalo s novcem iz Zaklade…Inspektori trebaju utvrditi tko je sve bio upleten u to i gde je taj novac završavao”, piše Blic čiji izvor tvrdi kako “postoje ozbiljne indicije da je dio novca nezakonito trošen”.

Zaklada Nikolić

Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da je rad Zaklade trebalo davno provjeriti zbog dugogodišnji sumnji. “Nikolići su odavno trebali priopćiti tko su financijeri da se otklone sve sumnje… Uvijek postoji mogućnost prikrivanja i(li) lažnog darivanja i pogrešnog iskorištavanja tih donacija. Zato je dobro sve provjeriti”, upozorava, podsjećajući da javnost u Srbiji dosad, unatoč inzistiranju, nije obaviještena ni tko su donatori, ni tko su sve izvođači radova u projektima koje je financirala zaklada supruge srbijanskog predsjednika.

Zaklada Dragica Nikolić utemeljena je 2013., godinu dana nakon pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima 2012., kada je u drugom krugu osvojio više glasova od dotadašnjeg šefa države Borisa Tadića.

Nikoliću se od početka zamjera što je sjedište zaklade u zgradi Predsjedništva, gde je ured šefa države, a i na službenoj internetskoj stranici predsjednika države Dragica Nikolić dominara na naslovnoj stranici.

Glavni zadatak i cilj zaklade je povećanje nataliteta u Srbiji, obnova rodilišta i bolnica, a prema dostupnim podacima, do sada je od domaćih i inozemnih donatora prikupljeno oko osam milijuna eura.