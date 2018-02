STARAC (84) UPORNO UHODIO BAKU KOJA GA JE OSTAVILA: Kad mu nije dala šansu, zapalio joj je stan

Taj udovac bio je nekoliko godina u vezi sa ženom koja je odlučila prekinuti je, no on to nije nikako želio prihvatiti pa je ženu neprestance uhodio i slijedio. Kada je vidio da je neće na taj način pridobiti, odlučio se osvetiti i izlio je kanistar zapaljive tekućine te zapalio vatru na ulazu u stan svoje ljubavi, koja srećom, te noći nije spavala kod kuće.

Taj udovac bio je nekoliko godina u vezi sa ženom koja je odlučila prekinuti je, no on to nije nikako želio prihvatiti pa je ženu neprestance uhodio i slijedio. Žena je zbog toga često morala sklonište potražiti kod vlastite djece. Kada je vidio da je neće na taj način pridobiti, odlučio se osvetiti i izlio je kanistar zapaljive tekućine te zapalio vatru na ulazu u stan svoje ljubavi, koja srećom, te noći nije spavala kod kuće. Policija je podnijela kaznenu prijavu, a za svaki slučaj zaplijenila je bivšem ljubavniku dvije puške i streljivo koje je posjedovao.