‘POKRET OTPORA’ OTKRIVA TRUMPOVO PRAVO LICE? ‘Znaju li oni da sam ja j****i predsjednik?!’

Čini se da Twitter postaje dvosjekli mač za američkog predsjednika Donada Trumpa. Njegov je profil predvodio političku kampanju, ali nakon njegove inauguracije pojavili su se brojni profili posvećeni razotkrivanju ‘pravog’ Donalda Trumpa, piše Daily Mail.

@RoguePOTUSStaff, koji tvrdi da je “neslužbeni pokret otpora Bijeloj kući”, vrlo brzo je postao viralan, skupivši u samo pet dana više od 400 tisuća sljedbenika koje potiče na ‘otpor’. Iako ne postoji način da se provjeri identitet tvorca profila, tweetovi razotkrivaju ponašanja predsjednika u Bijeloj kući.

Korisnici tvrde da ‘riskiraju svoja radna mjesta’ kako bi javnosti pokazali istinu o unutrašnjem djelovanju Trumpove admnistracije. Najpopularni tveetovi na profili tiču se kontroverzi oko zabrane ulaska u zemlju imigrantima određenih zemalja, koja je izazvala prosvjede diljem svijeta.

Jedan tweet prikazuje navodnu sliku dokumenta i opaske koje se odnose na to da ni jedna od zemalja čiji su državljani bili uključeni u teroristički napad 11. rujna nije na listi zabranjenih. No, ne može se potvrditi da je to uistinu slika Trumpove izvršne uredbe.



Jedan drugi tweet izazviva sumnju da glavni strateg Steve Bannon stoji iza Trumpove reakcije na nacionalne proteste, želeći da se primijeni veća sila.

Čini se da su ovi tweetovi shvaćeni vrlo ozbiljno, jer su korisnici pokazali više poruka u kojma ih Twitter pita jesu li zaboravili svoju lozinku – što znači da je netko pokušavao pristupiti njihovom profilu.

“Ovo počinje biti zastrašujuće. Četiri od tih poruka stigle su u inbox danas. To još još nije naznaka da je ured predsjednika svjestan ovog profila, ali netko očito jest”, kažu s @RoguePOTUSStaff.

Tweetovi su rasvijetliti moguće buduće postupke predsjednika Trumpa, nakon što je napravio niz radikalnih promjena u američkoj politici u samo nekoliko dana svojeg predsjedništva.

Neki od tweetova govore o Trumpovom mentalnom stanju tijekom prva dva tjedna na mjestu predsjednika i njegovom utjecaju na osoblje Bijele kuće.

Na profilu se navodi da je Trump rekao: “Zašto bi me bilo briga za muzzie Canucks?”, što je izraz za muslimanske Kanađana, a to je osvanulo na Twitteru dan nakon pucnjave u džamiji u Quebecu, u kojoj je poginulo šest muslimana.

Neki tweetovi govore da Trump zamjera prosvjednicima protiv svoje kontroverzne politike – “Znaju li oni da sam ja j****i predsjednik” – dok drugi otkriva da je navodno rekao kako želi biti “predsjednik koji će biti zapamćen kao kralj ‘.