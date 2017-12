POHOTNA PROFESORICA ZAVELA SVOG UČENIKA (15) NA FACEBOOKU: Vodila ga u hotele na seksualne seanse

Bivša londonska profesorica Alice McBrearty (23) osuđena je na 16 mjeseci zatvora zbog 14-mjesečne afere s jednim svojim 15-godišnjim učenikom.

McBrearty je na izricanju presude priznula u plač i lice prekrila dlanovima. Sutkinja Sheelagh Canavan je tijekom izricanja kazne napomenula da je McBrearty mogla prepoznati razliku između dobrih i loših postupaka, a da je ipak imala spolne odnose s djetetom. Tijekom suđenja su isplivali i detalji njihovog odnosa.

Naime, McBrearty se s učenikom seksala po hotelima, ponekad su se ljubili u razredu, a jednom prilikom ga je čak upoznala sa svojim roditeljima.





“Prihvaćam činjenicu da je dječak pristao na to, no koji bi 15-godišnjak odbio tako atraktivnu ponudu? Prihvaćam i to da ste bili iskreno zaljubljeni jedno u drugo i da godine inače nemaju veze s ljubavi. No, ovaj put imaju. Vaša je uloga bila da ga štitite i učite donositi ispravne odluke, a vi ste napravili baš suprotno”, rekla je sutkinja Canavan.

Sve je počelo kad je učiteljica poslala maloljetniku zahtjev za prijateljstvom na Facebooku. Nakon 14-mjesečne ljubavne afere u kojoj nije nedostajalo seksa, sve je završeno kad je dječakov otac doznao sve i obavijestio policiju. McBrearty je ostala bez učiteljske dozvole, a provest će godinu i četiri mjeseca iza rešetaka.