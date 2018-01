POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA JEDNO OD NAJBOGATIJIH SELA U SRBIJI, PRAVI GASTARBAJTERSKI RAJ: ‘Susjed ima dvorac na dva kata, ja ću na tri!’

Na desetine dvoraca s bazenima ispunjavaju svaki kutak sela. Kada se gradilo, nije se štedjelo

Gomilica je jedno od najbogatijih sela u Srbiji, ako je suditi po kućama, piše B92. U tom selu, čini se, vlada natjecanje čija će kuća biti veća i izgledati raskošnije, a vlasnici su mahom gastarbajteri koji rade u Beču. Ako je suditi prema snimci iz emisije ‘Exploziv’, u njemu su sve kuće zaista velike, a neke više nalikuju na dvorac.

Natjecanje čija će kuća biti veća

Cijelo naselje radi u Beču. Prvo je jedan krenuo u inozemstvo, a za njim i ostali. Tako je bilo i sa gradnjom kuća, a onda je počelo natjecanje čija kuća će biti ljepša i veća. ‘Susjed je napravio dva kata. Mogu i ja tri. To je bilo natjecanje’, kaže Prodan Pavlović.

Da je ovo pravo gastarbajtersko selo, vidi se i sa zemlje i iz zraka. Na desetine dvoraca s bazenima ispunjavaju svaki kutak zemlje. Kada se gradilo, nije se štedjelo. Zdanja ograđena skupim ogradama, pa do ograda s lavovima, pticama, imenima djece ili unuka. U trokatnici Slavke Vasić više je soba nego na paleti boja. Roza soba je za djevojčice, plava za dječake, a ona boje breskve za goste. ‘Ima 30 soba i osam terasa. Imam djecu i unuke i svatko ima svoju sobu. Ima ih i previše, ne znaju gdje da spavaju’, kaže Slavka Vasić.



Ni sami ne znaju koliko su potrošili

U svoje višekatnice penju se mramornim stepenicama. Svaki kut ispunjen je detaljima, figuricama… Deseci i generacije ulagali su u ove vile da bi u njima uživali desetak dana kada dođu na odmor preko ljeta. Iako u Jazovniku ima oko 170 domaćinstava, ovo i susjedno selo navodno vrijede milijardu dolara, tvrdi se u prilogu srpske televizije. Po tri generacije gradile su i dograđivale, pa ni sami ne znaju koliko su potrošili. ‘U današnje vrijeme, kad bih to pretvorio u eure, bilo bi to oko milijun eura’, kaže Petar Đorđević i dodaje da je on u mirovini, no djeca mu u toj kući borave oko tjedan dana na godinu.

‘Ja i supruga ne stignemo ni otvoriti i zatvoriti sve prozore u kući koliko je velika’, dodaje. Godinama se kuće mijenjaju i dorađuju, pa su tako gipsane figure zamijenile one s pozlatom, krovove suvremeni materijali, svake godine dodavao se po jedan kat na kuću. Nakon desetak dana u Srbiji, vlasnici ovih kuća vraćaju se podstanarskom životu u Europskoj uniji, ali tamo za njih život nije luksuz. Žive u malim stanovima sa 2-3 prostorije. Kada prođe kolovoz, sve utihne i selo nakon ljeta postaje pusto.