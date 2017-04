POGLED U CENTAR MOĆI ISLAMSKE DRŽAVE: Objavljene satelitske snimke glavnog grada džihadističkog kalifata

Jedna od najizoliranijih regija Sirije koju su prije gotovo tri godine zauzeli džihadisti samoproglašene Islamske države te je proglasili svojim glavnim uporištem na području srednje Sirije, danas je potpuno promijenjena.

Najnovije satelitske snimke džihadističkog uporišta u Raki otkrivaju kako izgleda svakodnevica u gradu koji se pod opsadom nalazi već gotovo tri godine.

Na snimkama koje su snimljene 26. ožujka vidi se kako stanovništvo Rake živi sasvim normalnim i mirnim životom. Nema sustavnih zračnih bombardiranja kao što bi se to očekivalo, kazao je za CNN analitičar Stuart Ray.

Napomenuo je kako na snimkama izgleda da su dijelovi zgrada koje su pogođeni u nekim prijašnjim zračnim napadima ostali čitavi, gotovo netaknuti, kao i ostatak infrastrukture, no, napominje analitičar, to nikako ne znači da je sve u funkciji.



Ključne snimke

Prema najnovijim snimkama iz Rake, kaže analitičar Ray, grad izgleda kao da se u njemu nikada nisu vodile nikakve borbe, no to je daleko od istine.

Tri su ključne fotografije koje prikazuju kako je život u Raki daleko od idealnog.

Prva fotografija prikazuje dvije kontrolne točke ISIS-a na glavnim gradskim prometnicama koje se nalaze ispred vladine zgrade koju je ISIS navodno koristio kao svoju glavnu bazu. Lijevo od kontrolne točke nalaze se ruševine zgrade koja je bombardirana u ciljanim zračnim napadima. Vjeruje se kako je u toj zgradi bio smješten ISIS-ov zapovjedni centar.

Druga važna fotografija prikazuje sjenu ISIS-ove zastave koja se nalazi tik uz zgradu vlade, što je dokaz prisutnosti džihadista u gradu. Zastava se nalazi u blizini glavnog trga.

Treća fotografija na kojoj su vidljiva velika oštećenja u Raki je ona na kojoj je snimljen most. Razrušeni most koji ne vodi nigdje. Stari most u Raki razrušen je s jedne strane, ponovno, u ciljanim koalicijskim zračnim napadima čija je meta, osim mosta, bila i obližnja banka.

Još jedna fotografija svjedoči razaranjima u Raki, a to je ona koja prikazuje cerade koje pokrivaju militante od napada dronovima. Duž ulice al-Mansour u samom središtu Rake naziru se velike cerade koje se protežu s vrha jedne do vrha druge zgrade. One služe za skrivanje ISIS-ovih boraca od dronova koji ih nadziru.

Velika bitka

Raku gotovo u cijelosti okružuju koalicijski saveznici koji se nazivaju Sirijske obrambene snage, savez je to uglavnom kurdskih boraca i nekih arapskih i sirijskih pobunjenika.

Skupina se brzo kreće te napreduje u ravnicama oko grada ne bi li što prije zapečatila ulaz u grad od strane zapada, sjevera i istoka, a u narednim tjednima namjeravaju zauzeti i južno područje.

ISIS će biti opkoljen sa svih strana, navodi CNN. Borba za Raku potpomognuta je i od strane američkih i drugih zapadnih specijalnih snaga, a ako im uspije zauzimanje grada, to bi moglo obilježiti posljednju važnu bitku za uništenje skupine koja je na osvojenim područjima proglasila kalifat. Kako na području Iraka, tako i na području Sirije.