DODIK OD HRVATSKE TRAŽI ISPRIKU ZBOG USTAŠKIH ZLOČINA: ‘Neka priznaju genocid i holokaust’

Srpski političar iz Bosne i Hercegovine izjavio je kako bi se Republika Hrvatska trebala ispričati zbog ustaških zločina tijekom Drugog svjetskog rata.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedjelju je ustvrdio kako bi se današnja Hrvatska morala ispričati zbog zločina što ih je tijekom Drugog svjetskog rata nad Srbima počinio ustaški režim.

“Ono što očekujemo od suvremene države Hrvatske je da prizna genocid i holokaust koji je učinjen nad Srbima u Drugom svjetskom ratu”, izjavio je Dodik novinarima u mjestu Drakulić u okolici Banja Luke gdje je tijekom dana obilježena obljetnica masakra što su ga u veljači 1942. počinili pripadnici ustaških postrojbi koji su ubili više od 2300 civila Srba među kojima je bilo i najmanje 550 djece.

Dodik je u izjavi nakon komemoracije kazao kako je taj zločin dokaz da je Nezavisna država Hrvatska (NDH) odgovorna za zločin holokausta i genocida nad Srbima. Ocijenio je i kako je u vrijeme SFRJ sustavno prikrivana prava narav počinjenih zločina. Po njegovu sudu lažne su bile kvalifikacije u kojima se isticalo kako je rječ o žrtvama fašizma jer je trebalo istaknuti kako su u pitanju zločini koji su bili usmjereni isključivo protiv Srba.

“Projekat NDH tog vremena je bio da se pobiju Srbi i oni su to revnosno radili. I to je nešto što je nepodnošljivo, to zaboravljeno ili nije dovoljno osuđeno”, izjavio je Dodik.