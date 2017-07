RAZGOVARALI PLENKOVIĆ I CERAR: ‘Sastanak je bio konstruktivan, ali i Hrvatska i Slovenija ostaju pri stavovima o arbitraži’

Hrvatski premijer Andrej Plenković i njegov slovenski kolega Miro Cerar održali su sastanak u Ljubljani, prvi nakon objave arbitražne presude koju Slovenija smatra obvezujućom, ali ne i Hrvatska jer je izašla iz arbitražnog procesa koji smatra kompromitiranim.

Nakon sastanka, dvojica su se čelnika na konferenciji za novinare obratila medijima. Novinarima su dopuštena četiri pitanja, sa svake strane po dva.

Cerar je rekao da arbitražna odluka znači novi pomak u odnosu između država.

‘Uvjeren sam da će to biti pomak u pozitivnom smislu’, kaže Cerar.



Pogledaj fotogaleriju

Niti jedna zemlja ne odustaje od svojeg stajališta

‘Arbitražna odluka je konačna i obvezujuća za obje zemlje. Njome je riješeno granično pitanje. Danas sam o tome želio razgovarati s kolegom Plenkovićem i obojica možemo biti zadovoljni jer smo o tome razgovarali, a utvrdili smo da što se tiče teme, imamo različite poglede. Ja sam uvijek stajao na stajalištu koje zastupam i danas, da je vrijeme da razgovaramo o implementaciji ove odluke, a kolega Plenković je zastupao stajalište da ne može na to pristati. Pritom se Hrvatska poziva na kompromitiranje arbitražnog postupka, a ja želim naglasiti da arbitražni sud to nije potvrdio. Sud je jasno odredio da sporazum još uvijek vrijedi. Izjasnila se i EK, što je vrlo važno’, ističe slovenski premijer.

Cerar naglašava kako se ne radi o pitanju nadležnosti Europske komisije ili država članica EU-a, već je važno zauzimanje za temeljne vrijednosti EU-a.

‘Posebno se radi o poštivanju odluka međunarodnih sudova. Uvjeren sam da u arbitražnoj presudi nema ni pobjednika ni poraženog, ali moramo učiniti korake u smjeru implementacije odluke. Slovenija je spremna na te korake, a spremni smo i na dijalog. Nadam se da će se dijalog i dalje odvijati i dovesti do odgovarajućih rješenja’, rekao je Cerar. Kaže i da je upozorio na to da je arbitražni sporazum odredio i neke rokove. Obje države imaju šest mjeseci za pripremu na implementaciju presude. Slovenija će na tome ustrajati, kaže Cerar.

‘Provedba jurisdikcije u skladu s arbitražnom odlukom je najbolje jamstvo da ćemo izbjeći sve napetosti, izbijanje incidenata ili nečeg sličnog’, kaže Cerar. To je posebno važno za državljane koji žive neposredno uz granicu.

‘Radi se o poštivanju međunarodnog prava i primjeru mirnog rješavanja određenih pitanja’, rekao je slovenski premijer i dodaje da implementacija presude nudi nove mogućnosti za daljnju suradnju dviju država.

‘Glavni izazov za obje države je, osim dobre suradnje na različitim područjima, kako uspostaviti veće povjerenje i kako to povjerenje još više ojačati. Mislim da na ovom području moramo napraviti pomak prema naprijed, a arbitražna presuda nam nudi tu mogućnost’, kaže Cerar.

Plenković: ‘Ključan je dijalog, novi sastanak u rujnu’

Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da je Slovenija Hrvatskoj susjedna i prijateljska zemlja.

‘Ono što je za nas ključno je to da dijalog i odnos stvori pretpostavke izgradnje povjerenja za rješenje niza otvorenih pitanja. Sva otvorena pitanja datiraju koliko i naše međunarodno priznanje i odnosi u proteklih 26 godina’, kaže Plenković.

‘Pozicija Slovenije je vrlo jasna, kakvu ju je Miro predstavio. Za Hrvatsku je također pozicija jasna i nema dvojbi, a to je isto ono što sam izjavio odmah nakon objave presude, da je taj arbitražni proces bio nepovratno kontaminiran. Hrvatska je u taj arbitražni postupak krenula u dobroj vjeri sa željom da se riješi granično pitanje. Iz tih je razloga Hrvatski sabor donio odluku da Hrvatska izađe iz arbitražnog postupka. Stoga za nas ova arbitražna presuda nije obvezujuća niti je namjeravamo primijeniti. No želimo razgovore sa Slovenijom na političkoj, stručnoj i diplomatskoj razini kako bismo otvorili prostor da se to pitanje riješi na granici na kopnu i na moru. To je poruka dijaloga, vrlo jasna poruka da ne želimo bilo kakve jednostrane poteze niti jedne zemlje’, kaže hrvatski premijer.

Plenković kaže da planira u rujnu na dnevni red na idućem susretu staviti katalog svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Slovenije kako bi dvije vlade pokušale riješiti sve probleme koji su tu dugi niz godina. Istaknuo je velike koristi suradnje dviju zemalja.

‘Želimo u prvi plan staviti ono što nas povezuje i ono na čemu možemo graditi odnose. Osobito sam zadovoljan činjenicom da u hrvatskoj javnosti nakon objave presude nema tenzija ni povišenih tonova. Sve što raspravljamo, radimo mirno’, kaže Plenković i dodaje da budući dijalog vidi kao ambiciju za susret u pristupu daljnjoj dinamici razgovora kako bi se ovo pitanje riješilo.

Slo premijer @MiroCerar :"Razgovor je bio konstruktivan ali – ostali smo svatko pri svom stavu!" #n1info — Natasa Bozic (@Najtasa) July 12, 2017

Hrv premijer @AndrejPlenkovic :"Za Hrvatsku nema dileme – arbitraža za nas nije obvezujuca, ali smo spremni na dijalog o granici" #n1info pic.twitter.com/kEB7bbgtZh — Natasa Bozic (@Najtasa) July 12, 2017

Mogućnost kompromisa

Na pitanje novinara ima li prostora za kompromis, Plenković kaže da je današnji sastanak prvi nakon objave presude i da se na njemu nije ulazilo u sadržaj same presude.

‘Za Hrvatsku je važan otvoreni dijalog i da pronađemo rješenje koje može biti obostrano prihvatljivo. To je signal političke zrelosti i odgovornosti. postoje pretpostavke da se pronađu načini da se dovede do rješenja. Koliko će taj kompromis biti sličan rješenjima iz prošlosti, ne bih sada prejudicirao’, kaže Plenković.

Cerar je istaknuo da je današnji razgovor, unatoč različitim stajalištima, bio konstruktivan i prijateljski, iako su obje zemlje ostale pri svojem početnom stajalištu.

‘Vjerujem da ćemo doći do nečeg što će biti prihvatljivo za obje države’, kaže Cerar i dodaje da će se rješenja tražiti i dalje, ali stajalište je Slovenije, ponavlja, jasno: ključna je implementacija.

‘Obojica vjerujemo da možemo sami riješiti to pitanje, ako bi se pokazalo da dolazi do ozbiljnijih teškoća, iskoristit ćemo mogućnost da se njima obratimo za savjet i suradnju. Ja sam uvjeren da možemo to sami ako postoji volje’, ističe Cerar.

‘Kako Hrvatska misli da je Slovenija spremna razgovarati o nečemu o čemu postoji presuda’, pitanje je novinara.

‘Činjenica da je arbitražni sud sam nastavio postupak nakon što ga je jedna od stranaka napustila, mi smatramo da je to bila pogreška’, ističe Plenković.

‘Postoji bitan catch, a on je da ti procesi budu u skladu sa samim pravilima međunarodnog prava i konkretnim postupcima arbitraže. To se u ovom slučaju nije dogodilo. nije do Hrvatske da smo u ovoj situaciji sada. Važno je da želimo otvorene, detaljne i stručne razgovore koji će dovesti do konačnog rješenja. Hrvatska želi sa Slovenijom riješiti granično pitanje’, kaže Plenković.

Premijer @AndrejPlenkovic :Mi poštujemo medjun.institucije kad rade po pravilima,to ovdje nije bio slučaj i Hrvtska nije kriva za to #n1info — Natasa Bozic (@Najtasa) July 12, 2017

Hoće li doći do daljnjeg zaoštravanja situacije?

Na pitanje kako izbjeći daljnje zaoštravanje situacije i može li se očekivati blokiranje ulaska Hrvatske u Schengen, Cerar ističe da je današnji sastanak predsjednika Vlada dviju prijateljskih država.

‘Plenković je uvijek dobro došao u Sloveniju. Ključno je da smo mogli danas razgovarati, da sam naglasio da je za Sloveniju ključan dijalog i da sam mogao čuti prijatelja Andreja i njegovo gledište.

‘Slovenija neće u vezi s ovim prouzročiti nikakve napetosti. Važno je očuvati dijalog, a ne zaoštravati odnose’, kaže Cerar i ističe da je dobro provoditi jurisdikciju obiju odluka kako bi se u budućnosti izbjegli svi incidenti i napetosti.

‘Ja vam unaprijed mogu reći da neću učiniti ništa kako bih izazvao dodatne napetosti između dviju država’, obećaje Cerar.

‘Osjećamo se dovoljno zrelima i odgovornima da bilateralna pitanja rješavamo kroz otvoren dijalog dviju vlada’, ponovio je premijer Plenković.

Na pitanje je li mu žao što su njegovi prethodnici odustali od arbitražnog sporazuma, Plenković kaže – nije.

‘U to doba je postignut široki politički konsenzus. Stav HDZ-a tada je bio jedinstven sa stavovima drugih političkih stranaka. Za Hrvatsku je važan budući dogovor između dvije zemlje. Nadam se rješenju neopterećenim onime što je sadržano u presudi iz postupka iz kojeg je Hrvatska izašla prije dvije godine’, kaže Plenković.

Cerar je ponovio kako je Slovenija spremna razgovarati s Hrvatskom, no sada je pitanje kako sporazumno provesti odluku na dobrobit građana, posebno onih na granici.

‘Na taj način moramo pokazati da poštujemo europske vrijednosti i jedni druge te da na taj način ojačamo povjerenje. Tako će nam onda biti lakše i na drugim područjima’, kaže Cerar.

KAKO ĆE RIJEŠITI PROBLEM ARBITRAŽE? Počeo sastanak Plenkovića i Cerara u Ljubljani

UKOPANI NA SVOJIM POZICIJAMA: Slovenci od sastanka Cerar – Plenković ne očekuju ništa, čak su i malo praznovjerni