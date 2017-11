UBOJICAMA IZ SRBIJE NUDILI 100.000 EURA ZA LIKVIDACIJU MAFIJAŠKOG BOSSA: Naredba za ubojstvo stigla je iz zatvora

Dvojicu srpskih plaćenih ubojica netko je u ožujku prošle godine unajmio da ubije šefa podzemlja na Cipru Aleksisa Mavromihalisa, a za taj posao su trebali biti plaćeni 100.000 eura.

Ubojstvo je navodno naručio netko iz Nikozije, a dvojica srpskih plaćenika u turski dio Cipra su stigla 24. ožujka prošle godine. Tad su se najprije našli s posrednikom koji im je objasnio kakav ih točno zadatak očekuje, piše Blic.

No, dva dana ranije, srpski Interpol je ciparskim kolegama dojavio da će plaćene ubojice iz Srbije doći u tu zemlju, kao i informaciju gdje će se održati sastanak.

Dobili dojavu da ih se prati

Plaćenici su se potom vratili u Beograd 05. travnja, a prema policijskim saznanjima, do tada su već prihvatili posao i stekli osnovne informacije o Mavromihalisu, svojoj meti.



Policija ih je nastavila pratiti, a oni su se u istom mjesecu ponovno vratili na Cipar, no tada su se u zemlji zadržali svega tri sata, jer im je, navodno, neko od čelnika tamošnje policije dojavio da ih se prati.

Primopredaja od 100.000 eura, koliko su trebali dobiti za ubojstvo kralja ciparske mafije, trebala je biti izvršena u Solunu, no od toga se naposljetku odustalo.

Navodno je Mavromihalisovo ubojstvo naručio jedan od njegovih suparnika iz posla s drogom, i to iz zatvora.

Ubojstvo je naručeno iz zatvora?

Iako se detalji uhićenja dvojice srpskih plaćenika, kao i njihovi identiteti, i dalje čuvaju u tajnosti, “Blic” navodi da je jedan od dvojice uhićenih pao još 28. lipnja u makedonskom mjestu Tabanovce, u blizini granice sa Srbijom. Vjeruje se da je on automobilom pobjegao u susjednu zemlju, no to mu naposljetku nije uspjelo.

Ciparski ministar pravosuđa Jonas Nikolau je krajem prošlog tjedna objavio da su dvojica državljana Srbije uhićena u Makedoniji i Rusiji u vezi sa ubojstvom ciparskog biznismena Fanosa Klipsidiotija, njegove supruge i dvojice tjelohranitelja u lipnju 2016. Cipar je tad zatražio njihovo izručenje, no oni se sada povezuju i sa slučajem planiranja ubojstva svjedoka iz tog procesa Aleksisa Mavromihalisa te u istrazi protiv Andreasa Kirjakua, zamjenika direktora policije kojemu se sudi za odavanje informacija.