PIJETE DOK STE S MALOM DJECOM? Nemojte, u ovoj zemlji biste mogli završiti u zatvoru

Ljeto je već u punom zamahu, a s njime i odlazak na more ili uživanje uz roštilj na selu ili u vlastitom dvorištu. No, ako pijete u trenucima dok trebate brinuti o vlastitom djetetu istovremeno i kršite zakon!

Tome je tako ako ste Englez ili ste u Engleskoj. Iskusio je to na svojoj koži i bivši britanski premijer David Cameron kada je 2012. ostavio u pubu svoju osmogodišnju kćer. Naime, to da roditelji piju dok se brinu o svojoj djeci svakodnevna je pojava, no više od sto godine star britanski zakon zabranjuje takvo ponašanje.

Konzumiranje pića dok se brinete ili nadzirete dijete mlađe od sedam godina kažnjivo je prema zakonu iz 1902. godine. Zakon navodi da će novčanom kaznom ili zatvorom do mjesec dana biti kažnjena “bilo koja osoba koja bude pijana na bilo kojoj autocesti ili na nekom drugom javnom mjestu ili u lokalu, dok je zadužen za dijete”.

“No, preduvjet je da je dijete zbog toga što ste pili bilo ugroženo. Ako za vrijeme ručka popijete nekoliko čaša vina, vjerojatno se ne bi smatralo da ste pijani brinuli o djetetu”, utješio je sve ljubitelje dobre kapljice odvjetnik Joy Merriam u razgovoru za The Sun.