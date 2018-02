PENTAGON PRIPREMA ‘OCA SVIH BOMBI’: Približava li se Trumpova administracija sve više ratu sa Sj. Korejom?

Kako je mogućnost rata sa Sjevernom Korejom sve više rasla, Pentagon je ulagao dodatne milijune u poboljšanje ove bombe kako bi osigurali njezin učinak.

Prošlog travnja je američka vojska detonirala ‘majku svih bombi’ ili MOAB, s osam tona eksploziva. Bomba je detonirana iznad ISIS-ovog kompleksa tunela u Afganistanu. Bila je to prva uporaba ove bombe u nekoj borbi, a njezina upotreba u Afganistanu izazvala je odmah medijsku pažnju.

Najveće američko nenuklearno oružje?

Mnogi su ju opisivali kao najveće nenuklearno oružje iz američkog arsenala, jednako moćnu kao najmanje američko nuklearno oružje. Ispostavilo se da tu bombu, GBU-43/B zasjenjuje jedno još veće nenuklearno oružje teško 13607 kilograma, GBU-57 ili ‘Massive Ordnance Penetrator (MOP)’, točnije, ‘Otac svih bombi’. Ta je bomba prvotno stvorena kako bi uništila podzemna nuklearna postrojenja u Iranu, no sada ju spremaju za upotrebu protiv Sjeverne Koreje, piše The Nation. Nije tajna da se američko Ministarstvo obrane priprema na moguće preventivne napade na sjevernokorejska nuklearna postrojenja, navodno kako bi spriječili da režim Kim Jong-una razvije interkontinentalne balističke rakete koje imaju mogućnost ispaliti nuklearne bojeve glave do kopna SAD-a.





Savjetnik za nacionalnu sigurnost H.R.McMaster otvoreno je pozvao na napade takve vrste. No takvi scenariji nailaze na dvije prepreke. Kao prvo, napad SAD-a mogao bi izazvati veliku odmazdu Sjeverne Koreje protiv Južne Koreje i Japana, što bi dovelo do velikog broja civilnih žrtava, i drugo, ova bomba možda ne bi uspjela uništiti sva nuklearna postrojenja Sjeverne Koreje, a većina ih je navodno skrivena u podzemnim skloništima. Pentagon za sada još nije došao do zaključka kako riješiti te probleme. Nemoguće je smanjiti rizike preventivnog napada SAD-a na Sjevernu Koreju.

Prevelik rizik i brojne civilne žrtve

Čak i ako bi američki zračni i raketni napadi uspjeli uništiti brojna sjevernokorejska nuklearna postrojenja, ta bi zemlja i dalje bila u mogućnosti ispaliti brojne rakete kratkog dometa, od kojih su neke možda opremljene i kemijskim oružjem na Seoul ili na jako naseljena područja u Japanu, što bi vjerojatno ubilo stotine tisuća ljudi, uključujući i američke vojnike koji tamo žive. Zbog tih se razloga u Pentagonu odustalo od ovakvog preventivnog napada, no postoje brojne indikacije o tome da Pentagon pokušava naći način za izvršenje takvog napada, a GBU-57 bomba jedan je od njih.

Bomba ‘Otac svih bombi’ razvijena je tijekom Obamine administracije kako bi Pentagon imao nenuklearno oružje koje bi moglo uništiti postrojenja u Iranu. Jedno od njih je bilo smješteno u kompleksu tunela duboko u planini. Iako je Obama tražio diplomatsko rješenje na nuklearne ambicije Irana, u čemu je 2015. i uspio, njegovi su vojni savjetnici ipak željeli imati ovakvu mogućnost u slučaju da pregovori propadnu. GBU-57 može prodrijeti kroz stotine metara kamena prije detonacije. Američka ju je vojska opisala tako teškom da ju samo jedan američki borbeni avion može nositi, a to je B-2 bombarder.

Prebacivanje bombardera u Guam

Čak i nakon potpisivanja nuklearnog sporazuma 2015., američke su snage nastavile raditi na poboljšanjima ove bombe. Tada je pažnja preusmjerena s Irana na Sjevernu Koreju. 2015. su američke zračne snage testirale GBU-57, ispustivši dvije bombe s B-2 bombardera, kako bi se povećao njihov prodor u podzemlje. Prema izvješću The Wall Street Journala, viši su dužnosnici rekli da je test pokazao kako su dvije bombe, bačene jedna na drugu, u mogućnosti doći do podzemnih nuklearnih postrojenja u Iranu ili Sjevernoj Koreji. Kako je mogućnost rata sa Sjevernom Korejom sve više rasla, Pentagon je ulagao dodatne milijune u poboljšanje ove bombe kako bi osigurali njezin učinak. Prošlog su svibnja i demonstrirali poboljšani učinak.

U studenom je poboljšana verzija GBU-57 bila spremna za uporabu, a u siječnju su zračne snage premjestile tri B-2 bombardera i njihove posade u zračnu bazu u Guam u Zapadnom Pacifiku. Iako su rekli da se radi o standardnoj rotaciji, gotovo je nemoguće na ovo ne gledati kao na plan za napad na Sjevernu Koreju. Kao jedini bombarder koji može nositi GBU-57, njihova prisutnost u Guamu je u najmanju ruku provokacija. Zračne snage su odbile komentirati ovu situaciju kad su ih novinari upitali što to znači. Bilo bi preuranjeno reći da je napad SAD-a na Sjevernu Koreju vrlo blizu jer još uvijek nema pune mobilizacije i evakuacije Amerikanaca iz Sjeverne Koreje. Ipak, činjenica da su stvari došle do ove razine doista zabrinjava. Zimske Olimpijske igre samo što nisu počele, a južnokorejski predsjednik Moon Jae-in pokušava dogovoriti mirovne pregovore sa Sjevernom Korejom. Čini se da je ovo trenutak za početak ozbiljnih razgovora svih uključenih strana, uključujući i SAD, kako bi došlo do smanjivanja tenzija, piše The Nation.