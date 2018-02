PAR KOJI JE UDOMIO MONSTRUMA S FLORIDE: ‘Nismo imali pojma da imamo takvo čudovište u kući’

Mladić koji je počinio pokolj u srednjoj školi bio je pomalo neobičan, ali sve u svemu ugodan, tvrde ljudi koji su mu pružili dom

Par koji je pružio dom napadaču u floridskoj školi Nikolasu Cruzu nakon smrti njegove majke opisao ga je kao pomalo osebujnog ali ugodnog, i naizgled na pravome putu, rekavši kako nisu imali pojma da im “čudovište živi pod krovom”.

Cruz (19) uselio se u dom Jamesa i Kimberly Snead u Parklandu, Florida, krajem studenog nakon što je žena koja ga je posvojila preminula od komplikacija upale pluća ranije tog mjeseca. Bio je prijatelj njihovog sina, piše AFP.

Pomalo neobičan, ali dobar i poslušan

Kažu kako je imao neobične prehrambene navike te da nije znao nikakve kućanske poslove, no da je napredovao u suočavanju s vlastitom žalosti te da je redovito odlazio na nastavu za odrasle te radio u trgovini. “Rekao sam mu da će biti pravila a on ih je sve doslovno slijedio”, rekao je James Snead (48), vojni veteran i vojno-obavještajni analitičar. “Imali smo to čudovište pod našim krovom a da nismo bili ni svjesni”, dodala je Kimberly Snead (49), neonatalna medicinska sestra. “Uopće nismo primijetili tu njegovu stranu.”



Cruz je ubio 17 ljudi u svojoj bivšoj srednjoj školi prošle srijede koristeći pušku AR-15 koju je legalno kupio. Radi se o najgorem školskom masakru u SAD-u od užasa u školi Sandy Hook prije šest godina, kada je ubijeno 26 ljudi. Uz tu pušku, Cruz posjeduje još nekoliko drugih, kao i više noževa, kažu Sneadovi koji i sami posjeduju vatreno oružje te im mladićeva zbirka nije djelovala neobično. Tvrde kako mu je krajnji cilj bio odlazak u vojsku, konkretno u pješaštvo.

Problematična prošlost, ignorirana upozorenja

U javnosti se pojavio profil problematičnog mladića koji je prošle godine izbačen iz škole zbog ‘disciplinskih razloga’. FBI je priznao kako je prošloga mjeseca primio detaljno upozorenje o Cruzovom posjedovanju vatrenog oružja, neobičnom ponašanju i uznemirujućim objavama na društvenim medijima, kao i potencijalu da počini pucnjavu u školi. No unatoč obavijesti, Agencija nije ništa poduzela.

Cruz je otprije poznat policiji nakon što ga je vlastita majka više puta prijavljivala zbog izljeva nasilja, a lokalna ga je policija istraživala još 2016. nakon što je na aplikaciji za razmjenu poruka Snapchat javno razrezao vlastite ruke te prijetio da će kupiti oružje. No na kraju su zaključili da se radi o niskom riziku te je zbog toga i prošao provjeru, potrebnu za kupnju oružja.

Razmaženi odgoj

Sneadovi su rekli kako je Cruz izgleda odrastao bez da je ikada trebao obavljati i najosnovnije kućanske zadatke. Tako nije znao kuhati, prati rublje, počistiti za sobom, pa čak ni koristiti mikrovalnu. “Bio je jako naivan. Ne glup, već naivan”, rekao je James Snead.

Cruz je imao i osebujne navike, poput stavljanja čokoladnih keksa na odrezak ili sendvič sa sirom, ili odlaska u krevet u 20 sati. Djelovao je usamljeno i stvarno je patio zbog smrti majke, tvrdi par. Kimberly Snead odvela je Cruza psihijatru samo pet dana prije pucnjave, i mladić je rekao da je spreman prihvatiti terapiju ako mu je njegovo zdravstveno osiguranje bude pokrivalo.

Žao mu je

BRANITELJICA NA SUDU GRLILA I TJEŠILA MAHNITOG UBOJICU KOJI JE POBIO 17 LJUDI: ‘Kaje se, on je samo slomljeno ljudsko biće’

Na sam dan napada Cruz je poslao nekoliko poruka sinu Sneadovih, koji je još pohađao tu školu. U jednoj ga je bitao u kojoj se učionici nalazi, dodavši u drugoj da mu ima “nešto važno” za reći. Ali zatim je napisao “Ništa, čovječe”.

Par je posljednji put vidio Cruza u uredu šerifa okruga Browand. Obučen u bolničku halju, bio je s lisicama i okružen policijom. “rekao je da mu je žao. Ispričao se. Djelovao je izgubljeno, apsolutno izgubljeno”, rekao je James Snead. “I to je bio posljednji put da smo ga vidjeli.”