PAPIN IZASLANIK POZVAO NA ŠIRENJE MIRA I PORUČIO: ‘Najveća čuda u Međugorju su…’

Posebni izaslanik pape Franje za Međugorje, poljski nadbiskup Henryk Hoser na misi u subotu navečer u Međugorju, gdje su zabilježena navodna ukazanja Gospe, poručio je da su “najveće čudo Međugorja ispovijedi”.

“Najveće čudo Međugorja su ispovijedi. Sakrament praštanja i milosrđa. To je sakrament uskrsnuća”, istaknuo je poljski nadbiskup i upozorio na krizu ispovijedi u zemljama zapada.

Kraljica mira

Poljski nadbiskup imenovan je početkom veljače posebnim papinim izaslanikom za Međugorje sa zadaćom rješavanja pastoralne skrbi za veliki broj hodočasnika koji svake godine dolazi u ovo svjetski poznato mjesto zbog navodnih ukazanja Blažene Djevice Marije koju u Međugorju nazivaju Kraljicom Mira zbog specifičnih poruka koje šalje vidjelicama.

“Mi je zovemo, napose ovdje, Kraljica mira. Ona je posvuda i posvuda je dopušteno nju častiti. Mi joj zahvaljujemo zbog njezine stalne prisutnosti kod svakoga od nas”, rekao je Hoser.



Papin izaslanik pozvao je vjernike i hodočasnike iz Međugorja da pronose mir cijelim svijetom.

“Želim vas ohrabriti i potaknuti u svojstvu posebnog papinskog izaslanika da širite cijelim svijetom mir putem obraćenja srca. Dolazi do sukoba u obiteljima, društvima i zemljama i treba nam nebeska intervencija. A nazočnost Blažene Djevice Marije, to je jedna od tih intervencija. To je Božja inicijativa”, dodao je.

Gospina navodna ukazanja u Međugorju traju od 1981. godine.