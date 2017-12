PAPA FRANJO UPOZORAVA: ‘Nikad ne raspravljajte s vragom, on je puno inteligentniji od nas smrtnika i sve okreće u svoju korist’

‘Vrag je mnogo inteligentniji od većine smrtnika i nikad se s njime ne treba svađati’, upozorio je Papa Franjo.

Sotona nije metafora niti nebulozni koncept, već stvarna osoba s mračnim moćima, rekao je Papa tijekom jednog televizijskog intervjua, piše Telegraph.

‘Ako počnete razgovarati s njim, izgubljeni ste’

‘On je zlo, nije poput magle. On nije difuzna stvar, on je osoba. Uvjeren sam da nikad ne treba razgovarati s vragom: ako to učinite, izgubljeni ste’, rekao je Papa za katolički kanal TV2000, gestikulirajući rukama kako bi naglasio svoje ideje.

‘Inteligentniji je od nas i sve će preokrenuti u svoju korist. Uvijek se pretvara da je pristojan, čini to sa svećenicima i biskupima. Tako ulazi u vaš mozak. No ako na vrijeme ne shvatite što se događa, sve će završiti vrlo loše. Trebamo mu reći da ode!’, kaže Papa.



Papa Franjo često govori o đavlu u svojim propovijedila, ali i u objavama na Twitteru, gdje ga prati 40 milijuna ljudi na devet jezika. Koristi različite nazive, poput Princ tame, Sotona, Zli, Zavodnik, Belzebub i Veliki Zmaj.

‘Za njega je to stvarnost, nisu metafore. Možda to nije nešto o čemu se priča, a mnogi Katolici se toga boje i strah ih je ideje da je vrag stvaran, no svatko tko poznaje spiritualnost Jezuita, neće biti iznenađen’, rekao je Papa.

Opsjednutima vragom pokazati ljubav i Crkvu

Prije tri godine je argentinski papa izjavio na konvenciji egzorcista cijelog svijeta da oni izvrsno rade svoj posao u borbi protiv vražjeg djela.

Dodao je da egzorcisti onima koje je opsjeo vrag moraju pokazati ljubav i dobrodošlicu Crkve.

2013., tijekom svojeg obraćanja okupljenima na Trgu Svetog Petra, rekao je da se vrag često pojavljuje prerušen u anđela i lukavo govori svoje riječi.

Prošlog je tjedna Papa pozvao na izmjenu riječi u molitvi ‘Oče naš’, tako da se za iskušenje okrivi Vraga, a ne Boga (riječi ‘ne dovedi nas u napast’). Dodao je da se radi o lošem prijevodu iz Novog zavjeta te da bi nova verzija bolje odražavala pravo značenje tih riječi.

PAPA FRANJO ŽELI BOLJI PRIJEVOD NAJPOZNATIJE KRŠĆANSKE MOLITVE: ‘Bog nije taj koji dovodi u napast’

‘To nije dobar prijevod. Ja sam taj koji pada. Nije On taj koji me gura u napast kako bi me gledao dok padam. Otac to ne čini, otac pomaže odmah se dići. Sotona je taj koji nas vodi u napast’, rekao je Papa i dodao da je život kršćana stalna borba protiv zla.