PANIKA U BIH, MINISTAR SIGURNOSTI UPOZORIO: ‘Ovdje živi na stotine potencijalnih terorista, napadi su vrlo izvjesni’

Policijske agencije u Bosni i Hercegovini imaju evidenciju o “stotinama” osoba koje mogu predstavljati terorističku prijetnju, no još više brine podatak o potencijalnim tisućama njihovih simpatizera koji se također mogu radikalizirati, a neki policijski dužnosnici u toj zemlji vjeruju kako su stoga vrlo izvjesni novi teroristički napadi u BiH, doznaje se u Sarajevu.

Te informacije novinarima su potvrdili ministri unutarnjih poslova s različitih razina vlasti, koji su se sastali kako bi potpisali sporazum o upućivanju zajedničkog časnika za vezu u sjedište EUROPOL-a u Den Haagu.

Rezultat je to dugotrajnih pregovora vođenih između europske policijske agencije i različitih policijskih struktura iz BiH, među kojima postoji tek labava koordinacija pa su i za njihov konačni dogovor o suradnji s EUROPOL-om trebale godine.

Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kazao je kako je na kraju ipak zadovoljan jer suradnja s EUROPOL-om otvara vrata ne samo za razmjenu podataka nego i za sudjelovanje u zajedničkim operacijama bitnim posebice u borbi protiv terorizma.



Kazao je kako iz Den Haaga u BiH već pristiže ogroman broj različitih zahtjeva za provjerama i razmjenom informacija.

“To znači da oni nas trebaju, no trebamo i mi njih”, kazao je Mektić podsjećajući kako od 1. travnja 2016. u okviru EUROPOL-a djeluje posebno središte za borbu protiv terorizma u kojemu sada može sudjelovati i BiH.

Problem moguće “brze radikalizacije”

Na izravno pitanje koliko u BiH ima osoba koje su u policijskim evidencijama pod sumnjom da mogu počiniti teroristička djela, Mektić je odgovorio kako je riječ o “stotinama” istaknuvši kako se osobno zalaže da se sve informacije o toj prijetnji učine javno dostupnima te da se razmjenjuju među policijskim agencijama.

“Sva priča o radikalizmu i terorizmu mora biti dostupna javnosti. Ništa ne smijemo gurati pod tepih jer će problem eskalirati”, kazao je Mektić posebice upozoravajući na fenomen “brze radikalizacije” odnosno novačenje osoba kojih nema ni u kakvim kaznenim evidencijama.

Kazao je kako je policijskim agencijama u BiH poznato da osobe sklone islamskom radikalizmu i danas žive u nekoliko izoliranih zajednica u različitim dijelovima zemlje, a postoje planove čiji je cilj potaknuti proces njihove deradikalizacije. Tako će se, primjerice, ići u obitelji 46 povratnika sa sirijskog i iračkog ratišta, a radit će se i s onima koji su zbog sudjelovanja u borbama na tim ratištima već osuđeni na zatvorske kazne. Umjesto da se s njima radi na deradikalizaciji oni sami u zatvorima radikaliziraju druge osuđenike, upozorio je ministar.

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kazao je kako je uvjeren da će se teroristički napadi osoba indoktriniranih radikalnim islamom ponoviti u BiH.

“Sve što se dogodilo dva puta ponovit će se”, kazao je Lukač koji tvrdi kako radikalizacija u BiH nije u opadanju bez obzira na mjere koje se poduzimaju, a da je deradikalizacija proces koji će potrajati, a do tada se mora suočiti s objektivnim opasnostima.

Podsjetio je kako je Nermin Ibrić, koji je prije dvije godine napao policijsku postaju u Zvorniku, bio osoba bez kaznenog dosjea, a istragom je utvrđeno kako je postupku radikalizacije prije toga bio izvrgnut tek šest mjeseci. Radikalizirao ga je muškarac koji je prije toga ratovao u Siriji na strani terorista.

To se dogodilo u selu Dubnica kod mjesta Kalesija na širem području Tuzle, a ministar Lukač tvrdi kako je to i dalje zajednica u kojoj se praktično vrši novačenje potencijalnih terorista i to ne oružjem nego vjerskom i ideološkom indoktrinacijom. Takvih mjesta ima još puno diljem BiH, tvrdi Lukač.

Kazao je kako MUP RS ima evidencije o pojedincima koji predstavljaju opasnost, a posebice o onima koji su ratovali u inozemstvu, no puno je veći broj simpatizera i onih koji im pomažu.

“Više stotina osoba na taj je način unovačeno i otišlo je na strana ratišta”, kazao je Lukač.

Islamska zajednica i sama izložena prijetnji

Ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara nije želio govoriti o brojkama potvrdivši tek kako MUP FBiH ima registar osoba koje su potencijalna prijetnja i te podatke dijeli s drugim policijskim agencijama. On drži kako je problem islamskog radikalizma nešto s čim se policija sama ne može nositi. “Imamo sreću da imamo ovakvu Islamsku zajednicu u BiH i to je olakotna okolnost a to nam govore i iz inozemstva”, kazao je Čampara.

No njegov kolega iz RS Lukač sumnjičav je prema tome što IZ u BiH može učiniti te ocjenjuje kako se ona, unatoč dobrim nakanama, zbog prijetnji odlučila povući iz procesa sučeljavanja s radikalnim propovjednicima i njihovim sljedbenicima. “Riječ je o tisućama simpatizera i članova vehabijskog pokreta”, upozorio je Lukač.

Podsjetio je kako se IZ u BiH u jednom trenutku pokušala “riješiti” paradžemata koje su vodili radikalni islamski propovjednici, no u tome se stalo na pola puta. “IZ se iz toga povukla jer je imala ogromne prijetnje”, kazao je Lukač podsjećajući kako se na meti prijetnji islamskih radikala našao i sam reis Husein Kavazović.

Lukač je kazao kako su posljedice te situacije potencijalno opasne a za sve krivi i državne vlasti jer su i reis i Islamska zajednica prepušteni sami sebi.

“IZ je kazala da je napravila što je mogla, a na potezu je država. Država nije napravila dovoljno da spriječi daljnji trend razvitka radikalizma u BiH i to ćemo u budućnosti svi osjetiti”, zaključio je ministar policije RS.