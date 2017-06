PANIKA MEĐU EUROSKEPTICIMA: Je li izbornim debaklom Therese May ugrožen izlazak Velike Britanije iz Europske Unije?

Neuspjeh Ttherese May na parlamemtarnim izborima mogao bi ugroziti Brexit izlazak Velike Britanije iz Euroske unije.

Vođa euroskeptične stranke Ukip Paul Nuttal smatra da bi britanskoj premijerki gubitak parlamentarne većine mogao predstavljati problem s dalekosežnim posljedicama, prenosi The Telegraph.

“Ovo raspisivanje izbora bila je velika pogreška. Bilo je to vrlo oholo”, napisao je Nuttal na Twitteru i izazvao brojne reakcije.





Pridružio mu se i najpoznatiji britanski euroskeptik Nigel Farage još dramatičnijim tweetom.

“Članak 50 je aktiviran, mi smo na svojem putu. May je sve to dovela u opasnost”, napisao je.

Čak je i David Davis, državni tajnik za Brexit, priznao da su gubitkom većine u parlamentu konzervativci vjerojatno izgubili mandat za izvođenje zemlje iz Europske unije.

Najoštriji je, međutim, bio rizničar u vladi Jamesa Camerona George Osborne koji je zaključio da je nakon izbornog debakla Therese May Brexit “bačen u kantu za smeće”, prenosi Daily Mail.

Za sve njih je problematično je to što teške pregovore o izlasku iz Europske unije vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora okončati do 29. ožujka 2019. godine, što će bez čvrste većine u parlamentu Theresa May vrlo teško moći provesti…