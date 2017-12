PALESTINSKI PREDSJEDNIK KAŽE DA JE WASHINGTON MARGINALIZIRAN: ‘Nećemo prihvatiti nijedan mirovni plan SAD-a’

Sjedinjene Države same su se diskvalificirale”, kazao je Abas koji je odbio sastati se s američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom tijekom njegova nedavna posjeta Bliskom istoku.

Palestinci neće prihvatiti “nijedan” mirovni plan za Bliski istok koji predlože Sjedinjene Države nakon što su priznale Jeruzalem kao izraelsku prijestolnicu, izjavio je u petak u Parizu palestinski predsjednik Mahmud Abas na sastanku s Emmanuelom Macronom, koji je ocijenio da je Washington sada “marginaliziran”. “Nećemo prihvatiti nijedan plan Sjedinjenih Država”, rekao je Abas na sastanku s francuskim predsjednikom Macronom dan nakon što je Opća skupština UN-a osudila odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznavanju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela.

Odbio sastanak s Penceom

“Sjedinjene Države same su se diskvalificirale”, kazao je Abas koji je odbio sastati se s američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom tijekom njegova nedavna posjeta Bliskom istoku, u vrijeme dok SAD pripremaju mirovni plan za tu regiju koji bi trebao biti predstavljen u proljeće 2018. Od 193 države članice UN-a, 128 je glasovalo za rezoluciju kojom se osuđuje odluka koju je 6. prosinca objavio Trump o Jeruzalemu, protivno tradicionalnom američkom stajalištu i konsenzusu međunarodne zajednice, a među njima su bile i brojne američke saveznice poput Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Francuski predsjednik Macron smatra da je SAD sada “marginaliziran” po tom pitanju, ali nije rekao da Francuska namjerava preuzeti vodeću ulogu u toj krizi koja desetljećima truje međunarodne odnose. Abas je, međutim, pozvao na sudjelovanje Francuske. “Gospodine predsjedniče, vjerujemo vam, poštujemo vas, cijenimo vaše riječi, očekujemo puno, puno od vas, nadamo se da ćemo zajedno nastaviti dobro raditi”, rekao je palestinski predsjednik Macronu.



Macron se nije opredijelio ni za jednu stranu

Na održanoj tiskovnoj konferenciji nakon sastanka, predsjednik Macron trudio se da se ne opredjeljuje ni za jednu stranu “Američka je pogreška ta što žele jednostrano izdaleka upravljati situacijom čije je rješenje u rukama Izraelaca i Palestinaca”, rekao je Macron. Također je odbacio mogućnost da Francuska jednostrano prizna palestinsku državu. “Jednostrano odlučivati o priznavanju Palestine, je li to djelotvorno? Ja ne mislim da jest zbog toga što bi to bila reakcija” na američku odluku “koja je izazvala probleme u toj regiji”, istaknuo je Macron koji smatra da bi on “na taj način napravio sličnu pogrešku”.

Macron, koji će posjetiti Izrael i palestinski teritorij 2018., ponovio je francusko stajalište da “nema alternative rješenju o dvije države te da nema rješenja bez dogovora strana o Jeruzalemu”.