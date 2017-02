PAKAO U ASSADOVOM ZATVORU: ‘Tri dana sam visjela vezana za kosu, mučili su me na spravi Leteći tepih’

Prije nekoliko dana Amnesty International izdao je izvješće pod nazivom ‘Ljudska klaonica’, u kojem su navedeni zločini u vojnom zatvoru Saydnaya u blizini Damaska. Navodi se kako je sirijski režim bez suđenja pogubio najmanje 13.000 zatvorenika.

Dok je svijet šokiran navodima iz izvješća, za Sirijce je on samo traumatičan podsjetnik na sve što su proživjeli u zatvorima sirijskog režima. Jedna od zatočenica puštena je na slobodu prije nekoliko dana u razmjeni zatvorenika između oružane sirijske opozicije i sirijskog režima pod nadzorom i uz koordinaciju Generalne direkcije za pitanja zatvorenika pri sirijskoj opoziciji, piše Al Jazeera Balkans.

Bivša zatočenica je s još nekoliko drugih žena potvrdila da se sistematsko mučenje kakvo se spominje u izvješću Amnesty Internationala i dalje provodi te da je i ona sama bila žrtva takvog nasilja do prije nekoliko dana kad je oslobođena.

Rashu Sharbaji i njezino troje djece uhitili su 22. svibnja 2014. kada je bila trudna s blizancima.



Mučili ženu kako bi vršili pritisak na njezina supruga

‘Moje petero djece i ja bili smo zatočeni u ispostavi obavještajne službe zračnih snaga u vojnoj bazi Mezze, sve dok nismo pušteni na slovodu. Uhitili su me samo zato da bi vršili pritisak na mog supruga dok se ne preda sirijskim obavještajnim snagama’, ispričala je.

Druga zatočenica koja je puštena na slobodu u okviru ovog dogovora o razmjeni zarobljenika dolazi iz Al Tala, mjesta smještenog nedaleko od Damaska. M.N. kaže kako je uhićena prilikom pokušaja da prijeđe u Liban u listopadu 2015. Prvo je odvedena u odjel političke obavještajne službe, nakon čega je započelo, kako kaže, ‘gorko putovanje od zatvora, ponižavanje i vrijeđanje, sve to bez ikakvog suđenja’.

Uslijed mučenja u zatvoru izgubila je dijete u drugom mjesecu trudnoće.

Nekoliko metoda mučenja

‘Bila sam izložena svim oblicima mučenja koja se provode u zatvorima sirijskog režima, a najteže mi je bilo mučenje strujom po mokrom tijelu i kada sam visila ruku vezanih lancima, što je metoda mučenja koja je u Siriji poznata kao ‘Shabah’ (utvara)’, rekla je bivša zatvorenica.

Sirijski režim smislio je brojne okrutne ideje za kažnjavanje zatvorenika.

‘Često sam visila vezana za kosu, jednom sam tako provela tri dana bez prekida. Hrana koju smo dobivali bila je dovoljna da ostanemo na životu, a mučeni smo i uskraćivanjem sna.

Tukli su je dok nije pala u nesvijest

Mučena sam i na spravi poznatoj kao Bisat al-rih (leteći tepih). Vezivali su mi ruke i noge za drvenu ploču koja se savijala na polovici, a tijelo bi bilo u obliku slova V. Noge su mi dolazile u razinu glave, a zatim bi me udarali sve dok nisam izgubila svijet’, ispričala je.

Sirijski režim podjednako je mučio sve zatvorenice, ne radeći nikakvu razliku u njihovoj starosnoj dobi. Sve su, kaže M.N., trpjele iste metode mučenja i ponižavanja.

‘Najgore od svega je to da tijekom cijelog razdoblja zatočeništva i mučenja nisam znala razlog uhićenja, osim da je moj suprug bio jedan od revolucionara u gradu Al Tal. Međutim, ništa nije značilo to što je on poginuo dva mjeseca prije mog uhićenja’, ispričala je.

M.N. je dodala i kako je pet žena uslijed svakodnevne torture preminulo.