PAHOR SE U IZBORNOJ NOĆI DOTAKNUO HRVATSKE: ‘Volio bih da do tog prvog, neuspješnog susreta Plenković-Cerar dođe što prije’

Aktualni slovenski predsjednik Borut Pahor u izbornoj je noći s nedjelje na ponedjeljak kratko komentirao i arbitražni spor i odnose s Hrvatskom te se založio za što skoriji nastavak dijaloga dvojice premijera ocijenivši istodobno da se na prvom sastanku obično ne postižu očekivani rezultati.

“Nema drugog puta osim dijaloga, a kad će biti pravo vrijeme za taj sastanak, o tome će odlučiti oba premijera”, kazao je Pahor.

“No, ja mislim da bi bilo dobro da do toga dođe što prije”, rekao je dosadašnji slovenski predsjednik, istaknuvši kako ne očekuje da će prvi susret Cerara s Plenkovićem odmah dati rezultata nego će dijalog morati biti produžen.

Na novinarsko pitanje bi li, kad bi sam bio na mjestu premijera Cerara, prihvatio poziv premijera Andreja Plenkovića da dođe u Zagreb, s obzirom na to da je Pahor tijekom kampanje iznio mišljenje da bi Hrvatski sabor trebao promijeniti odluku o izlasku iz arbitražnog procesa te da će presudu o granici kad-tad trebati implementirati, Pahor je kazao da je to na odluci premijera, ali da on osobno podržava taj dijalog.



“Premijer Cerar je suverena politička osoba i sam donosi svoje odluke”, kazao je Pahor, no dodao je kako sam smatra da je dijalog neophodan i da bi bilo dobro da do planiranog susreta premijera dođe što prije.

“Na temelju svojih iskustava znam da će prvi susret biti neuspješan. Na prvom susretu zbog prevelikih očekivanja ne može biti uspjeha. Zato bih želio da do tog susreta, koji neće polučiti uspjeh, dođe što prije, jer bi se onda mogli pripremiti idući sastanci koji bi mogli biti mnogo korisniji”, izjavio je Pahor nakon objave rezultata predsjedničkih izbora.

Na njima je Pahor, uz vrlo malu izlaznost birača od samo 43 posto, osvojio 47 posto glasova, daleko više od svih ostalih osam kandidata za položaj predsjednika države pa ostaje velikim favoritom za pobjedu u drugom krugu izbora 12. studenoga nad protukandidatom, a to je gradonačelnik Kamnika Marjan Šarec koji je u nedjelju dobio 25 posto glasova.