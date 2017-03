OZBILJNO UPOZORENJE: Događaj od prije 250 milijuna godina, kada je nestalo više od 90 posto živih vrsta, mogao bi se ponoviti

Istraživači koji su proučavali najveće masovno izumiranje u Zemljinoj povijesti tvrde da su pronašli dokaze koji upućuju na to da je do masovnog izumiranja došlo uslijed globalnog zagrijavanja.

‘Apokalipsa’ koja se dogodila prije 250 milijuna godina kada je s lica Zemlje zauvijek nestao velik broj vrsta, mogla bi se uskoro ponoviti, napominju istraživači u svojem najnovijem istraživanju.

Masovno izumiranje

Gotovo 90 posto svih živih bića nestalo je s planete na prijelazu iz Paleozoika u Mezozoik.

Pri analizama ovog događaja govorilo se i o udaru asteroida, meteora kao i o velikoj vulkanskoj erupciji i klimatskim promjenama. Tim istraživača iz Kanade, Italije, Njemačke i SAD-a tvrdi kako je napokon pronašao pravi uzrok velikog izumiranja i kažu kako imaju veliku i ozbiljnu poruku za čitavo čovječanstvo.



U svojem istraživanju objavljenom u časopisu Palaeoworld, napominju kako su učestale vulkanske erupcije prouzročile porast ugljikovog dioksida u zraku zbog čega su prosječne temperature zraka porasle za 11 stupnjeva Celzijevih.

Ogromne količine metana koje su bile zatočene u permafrostu i na dnu mora, puštene su u zrak te su utjecale na to da temperature zraka porastu još više sve do razina ‘smrtonosnih za većinu života na kopnu ali i u oceanima’.

‘Prema rezultatima mjerenja plinova zatočenih u mineralu kalcitu, oslobođenje metana može se smatrati kao krajnji uzrok dramatične promjene na Zemlji, pojave globalnog zatopljenja i masovnog izumiranja vrsta’, stoji u istraživanju.

Opasnost od metana

‘Istraživanje je pokazalo da je globalno zagrijavanje uzrokovano masovnim ispuštanjem ugljikovog dioksida formula za novu katastrofu dok bi ponovno ispuštanje metana u zrak uzrokovalo novu apokalipsu. Kraj jednog geološkog razdoblja, odnosno prelazak iz Paleozoika u Mezozoik lekcija je iz koje čovječanstvo mora naučiti da ako se nastavimo ovako ponašati da ćemo uništiti sami sebe’, napominju istraživači.

U istraživanju se navodi i da su prosječne globalne temperature u doba masovnog izumiranja bile oko 29 stupnjeva Celzijevih iznad prosjeka dok se svijet u ovom trenutku nalazi na oko 15 stupnjeva iznad prosjeka.

‘Emisija ugljičnog dioksida iz vulkanskih naslaga možda je odredila početak kretanja svijeta prema apokalipsi i masovnom izumiranju, no krajnji uzrok i točka u kojoj se apokalipsa dogodila bilo je ispuštanje velike količine metana iz naslaga permafrosta što je uzrokovalo katastrofalan biološki događaj’, dodaju znanstvenici.

Ne slažu se svi s rezultatima istraživanja

Profesor Peter Wadhams, profesor na Sveučilištu Cambridge, smatra da je masovno ispuštanje metana u ovom trenutku itekako moguće, no on smatra da to ipak neće dovesti do apokalipse već do katastrofe.

‘U slučaju oslobođenja velike količine metana u zrak, što je izuzetno izgledna mogućnost s obzirom na nestabilnost velike ploče metan hidrata koji se nalazi ispod Arktika, došlo bi do velikih promjena koje bi uzrokovale prirodnu nestabilnost’, istaknuo je profesor Wadhams.

Dodaje kako se velike količine metana mogu osloboditi u treptaju oka.

‘Ta moderna prijetnja iznimno je stvarna i vrlo ozbiljna te je iznimno važno da se uvrsti u baš svaki međunarodni panel o klimatskim promjenama’, naglasio je profesor.

Ipak se ne slaže sa svime objavljenim u istraživanju skupine znanstvenika te kaže kako ‘metan može i ne mora biti uzrok masovnog izumiranja’, no ono s čim se slaže je da smo na putu prema velikoj katastrofi.

Veliko izumiranje

Masovno izumiranje Perm–Trijas, poznato i kao Veliko izumiranje, dogodilo se prije 252,28 milijuna godina, a taj događaj se uzima kao prijelaz između dva geološka razdoblja, odnosno iz Paleozoika u Mezozoik.

To je ujedno najveće poznato izumiranje u povijesti Zemlje, u kojem je i do 96% svih tadašnjih morskih vrsta i oko 70% kopnenih vrsta kralješnjaka izumrlo. To je također jedino poznato masovno izumiranje kukaca u kojem je oko 57% svih porodica i 83% svih rodova je nestalo.

Zbog toga što je nestala tako velika količina bioraznolikosti, oporavak života na planetu je potrajao znatno duže od bilo kojeg drugog masovnog izumiranja, prema nekom procjenama i do 10 milijuna godina.