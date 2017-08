OVO VIŠE NE ZVUČI KAO SLUČAJNOST: U devet mjeseci umrlo čak šest visokih ruskih diplomata. Sve je počelo na jedan zanimljiv datum

Mirgayas Širinski šesti je visoki ruski diplomat u nizu koji je od studenoga prošle godine naovamo preminuo iznenadnom smrću.

Širinski je bio veleposlanik u Sudanu, a prije četiri dana pronađen je mrtav u bazenu svoje rezidencije u Khartoumu, piše The Independent. On je ujedno šesti iskusni ruski diplomat koji je umro iznenadnom smrću otkako su – tako barem sugerira The Independent – u SAD-u održani predsjednički izbori.

Konzul nađen mrtav na dan izbora u SAD-u

Sudanske vlasti potvrdile su smrt ruskog veleposlanika, ali nisu navele uzrok smrti. Pretpostavlja se da je koban bio srčan udar.

Independent kronološki podsjeća i na ostalih šet slučajeva koji čine ovaj prilično zagonetan niz.



Na dan američkih predsjedničkih izbora u studenome prošle godine, 63-godišnji ruski diplomat Sergej Krivov pronađen je mrtav s ozljedama glave na podu ruskog konzulata u New Yorku. Ruski dužnosnici kasnije su priopćili da je umro od srčanog udara.

Potom je u prosincu ruski veleposlanik u Turskoj, 62-godišnji Andrej Karlov, nasmrt ustrijeljen, i to u prijenosu uživo, dok je držao govor na otvorenju jedne izložbe u Ankari. Njegov ubojica, islamski fanatik u odijelu i s kravatom, nakon što je ispalio smrtonosne hice uzviknuo je “Allahu akbar” i “Mi umiremo u Alepu, vi umirete ovdje”.

Štura priopćenja i zatajenja srca

U siječnju je ruski konzul u Ateni, 55-godišnji Andrej Malanin, pronađen mrtav na podu kupaonice u svome stanu. Policija je priopćila da je, prema svemu sudeći, umro prirodnom smrću.

Nekoliko tjedana kasnije, nakon kratke bolesti od zatajenja srca je preminuo Aleksandar Kadakin, 68-godišnji veleposlanik Ruske Federacije u Indiji. Osim šturog priopćenja u kojem se kao uzrok smrti navodi zatajenje srca, ne zna se ništa drugo o njegovoj smrti.

U veljači se ruski veleposlanik u UN-u, 65-godišnji Vitalij Čurkin, srušio u svome uredu i umro. I on je službeno umro od posljedica srčanog udara. Čurkin je poznat kao čvrsti zagovornik bombardiranja pobunjenika u Siriji.

