OVO SU SUCI KOJI ĆE IZREĆI PRESUDU RATKU MLADIĆU: Orie je osudio Gotovinu i Markača na zatvorske kazne

Haški sud izreći će u srijedu presudu ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću nakon saslušanja preko 300 svjedoka i pregledanja oko 10.000 dokaza.

Presudu će mu izreći Vijeće predsjedavajućeg Alphonsa Orieja u kojem su još suci Bakone Moloto iz Južne Afrike i Christoph Flugge iz Njemačke.

Sudac Alphons M.M. Orie rođen je 23. studenog 1947. godine u nizozemskom Groningenu. Od 2011. do sada sudac je Mehanizma za međunarodne kaznene sudove. Od 2001. godine predsjedavajući je sudac Pretresnog vijeća i trenutno predsjedava u postupku u predmetu Mladić.

Bio je sudac Vrhovnog suda Nizozemske, partner u odvjetničkom uredu Wladimiroff & Spong, Haag, specijalizirao se za kazneno pravo i međunarodne kaznene predmete, uključujući prekograničnu obranu, izručenje, prebacivanje zatvorenika, međunarodnu pravosudnu suradnju i kaznene predmete pred Vrhovnim sudom).



Također, bio je pomoćni sudac Apelacijskog suda u Amsterdamu, bio je jedan od osnivača i predsjedavajući Udruženja za međunarodno kazneno pravo (Gezelschap voor internationaal Strafrecht), odvjetnik pri Vrhovnom sudu Nizozemske, predavač na Sveučilištu u Leidenu, Odsjek za krivično pravo. Dobitnik je počasnog doktorata Slobodnog sveučilišta u Amsterdamu, a 2008. je odlikovan ordenom Oranje Nassau.

Inače, Sudac Orie bio je predsjednik raspravnog vijeća koje je 15. travnja 2011. osudilo generale Gotovinu i Markača na 24 odnosno 18 godina zatvora. Kasnije je ta prvostupanjska presuda poništena na Žalbenom vijeću.

Sudac Bakone Justice Moloto je bivši južnoafrički odvjetnik, a sada sudac Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Sudac Moloto je započeo karijeru u pravosuđu kao odvjetnik obrane, radeći samostalno tijekom sedam godina, počevši od 1978. Od 1985. radio je u timu s još četiri odvjetnika obrane, da bi se nakon dvije godine pridružio Centru za pravno obrazovanje Udruženja tamnoputih advokata gdje je obavljao funkciju direktora tijekom pet godina.

Moloto se 1993. priključio nacionalnoj elektrodistribuciji kao pravni savjetnik. Dok je radio za elektrodistribuciju, Moloto je, 1995. godine pozvan u vijeće koje je formirano u novoustanovljenom sudu koji se bavio presuđivanjem u predmetima zemljišnih potraživanja ljudi čije je zemljište bilo predmet protuvpravnih eksproprijacija za vrijeme apartheida. Tu funkciju je obavljao sedam godina, dok je posljednje dvije od njih bio i sudac Suda za zemljišna potraživanja i sudac Vrhovnog suda.

Vlada Južnoafričke Republike je 2005. Molotoa predložila za suca MKSJ.

Tijekom svog mandata na MKSJ, sudac Moloto je predsjedavao vijećima u predmetima Tužilac protiv Milana Martića, Tužilac protiv Rasima Delića, Tužilac protiv Momčila Perišića, i na ponovljenom suđenju u predmetu Tužilac protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Trenutno je član vijeća koje postupa u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića.

Sudac Christoph Flügge rođen je u 14. srpnja 1947. u Hamburgu. U prosincu 2011. je izabran za sudiju Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MMKS). Od 18. studenoga 2008. je stalni sudac Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Od 2001. do 2007. bio je državni tajnik u odjelu za pravosuđe Senata Berlina, a prethodno je obavljao funkcije načelnika uprave za zatvore u odjelu za pravosuđe Senata Berlina, suca Općinskog kaznenog suda i Okružnog kaznenog suda u Berlinu, načelnika odjela u upravi za zatvore u odjelu za pravosuđe Senata Berlina. Bio je javni tužitelj u Berlinu, osobni suradnik senatora za unutarnje poslove u Berlinu.

Od 1996. do 2007. bio je član Upravnog odbora Savjeta uvrope za reformu sistema kazneno-popravnih ustanova u Ukrajini. Od 2002. do 2004. i od 2006. od 2008. bio je član Odbora povjerenika Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju. Od 2001. do 2007. bio je član savjeta Fondacije Memorijalnog centra Berlin-Hohenschönhausen.

Urednik je i autor knjiga i raznih drugih publikacija o tranziciji kazneno-popravnog sistema bivše DRN, organizacijskoj reformi i unapređenju standarda postupanja u zatvorima Njemačke, reformi pravosuđa u srednjoj i istočnoj Europi, te međunarodnom kaznenom pravu, piše N1.