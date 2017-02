‘OVO SE NIJE DOGODILO U POVIJESTI BIJELE KUĆE’: Vodećim svjetskim medijima zabranili izvještavanje!

Sean Spicer osobno je odabrao medije koji su mogli prisustvovati današnjem briefingu u Zapadnom krilu Bijele kuće.

Bijela kuća zabranila je nekoliko medija izvještavanje sa svoje press konferencije. Sean Spicer odabrao je danas medije koji će sudjelovati u malo neformalnijem briefingu u Zapadnom krilu Bijele kuće umjesto u dvorani predviđenoj za to, javlja Independent.

Mediji koji nisu bili pušteni na današnji briefing su, između ostalih, i oni koje je Trump sam kritizirao – CNN, BBC, The New York Times, LA Times, New York Daily News, Daily Mail…

Među medijima kojima je bilo dozvoljeno izvještavanje su Breitbart News, One America News Network i The Washington Times koje su na glasu kao desni mediji. Isto je bilo dozvoljeno i za medije ABC, CBS, NBC, Fox News, Reuters i Bloomberg.



Ovakvo što se nije dogodilo nikada u povijesti Bijele kuće’, rekao je izvršni urednik New York Timesa.

Neki mediji poput TIME Magazina i Associated Pressa odlučili su bojkotirati današnju pressicu zbog zabrane izvještavanja svojim kolegama iz drugih medija.