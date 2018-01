OVO SE DOGAĐA JEDNOM U 30 GODINA: Zbog lavina morali prokopati koridor kroz 7 metara visok snijeg uz Alpama

Raskrčen je put kroz 7 metara visoki snijeg kojeg je preko ceste u Francuskim Alpama nanijela lavina i blokirala više sela.

Ogromna lavina blokirala je cestu između Bessansa i Bonneval-sur-Arca u regiji Savoje u jugoistočnoj Francuskoj nakon jakih sniježnih padalina kakve se događaju “jednom u generaciji”.

Lavine su bile ‘očekivane’

Dramatične fotografije koje je snimio stručnjak za lavine Alain Duclos pokazuju kako se radnici teškim strojevima probijaju kroz sniježno-ledeni nanos kako bi ispod njega otkrili zatrpanu cestu.





“Prošlo je 20 godina od kad sam zadnji put vidio ovakvu lavinu u ovom području”, rekao je Duclos. No dodao je i kako je ogromna lavina bila za očekivati s obzirom na količinu snijega koji je napadao posljednjih dana. “Od 2000. godine namjerno potičemo lavine iz preventivnih razloga, što znači da nismo imali priliku svjedočiti lavini ovakve magnitude. No to su misterije prirode.”

Napadalo 1.8m snijega

Ralice, bageri i kopači uspjeli su rasčistiti rov dovoljno širok za vozila, stvarajući koridor koji je na mjestima išao kroz sedam metara visok snijeg i led., i gdje su strojevi i ljudi djelovali poput patuljaka.

U dijelovima Savoje unutar 36 sati napadalo je snijega visine do 1.8 metara, što je navelo francuske metereologe da opišu ove padaline kao “one koje se vide jednom u 30 godina”. Silni snijeg je rezuiltirao lavinam, nestankom struje, poremećajima u prijevozu i opskrbi, te je sve skijanje zabranjeno, a stupanj opasnosti od lavina podignut je na maksimum, prvi put u zadnjih 10 godina.