‘OVO JE RATNA ZONA’: Pogledajte kako je uragan Debbie razorio istočnu obalu Australije

S gradovima odsječenima od svijeta, bez struje, s odletjelim krovovima i nasukanim jahtama sjever Australije nalikovao je u srijedu na “ratnu zonu”, nakon što je njime prošao uragan.

Uragan Debbie kategorije četiri obrušio se u utorak na australsku saveznu državu Queensland između Bowena i Airlie Beacha. Pratio ga je razarajući vjetar koji je opustošio neke od najpoznatijih turističkih mjesta u regiji. Gradonačelnik regionalnog vijeća Whitsundaya Andrew Willcox opisao je Bowen kao “ratnu zonu”.

“Taj prekrasan obalni grad napola je opustošen, ali ćemo ga ponovno izgraditi”, rekao je on na TV postaji Channel Nine. Uragan je od utorka oslabio, ali je Meteorološki ured upozorio da bi jaki naleti vjetra i “intenzivne” kiše mogli “izazvati porast voda”. Ceste koje vode u Bowen, Airlie Beach i Proserpine odsječene su zbog pada stabala. Do 50.000 kućanstava ostalo je bez struje.





Čini se zasad da uragan nije prouzročio smrtne slučajeve. Jedan je muškarac teško ozlijeđen u utorak u urušavanju zida. Iz predostrožnosti je evakuirano više desetaka tisuća osoba.

Otoci omiljeni stranim turistima jer se nalaze blizu Velikom koraljnom grebenu teško su pogođeni. Spasioci su u srijedu počeli procjenjivati štetu. Vojska, helikopteri i zrakoplovi u pripravnosti su za pružanje pomoći u operacijama čišćenja.