‘OVO JE NAJGORE MJESTO NA PLANETU ZEMLJI’: U glavnom gradu ISIS-ova kalifata zarobljeno je čak 20.000 civila

Situacija u sirijskom gradu Raki sve je gora. Tisuće civila prisiljeno je ostati u opkoljenom gradu koji se smatra uporištem terorističke organizacije, tzv. Islamske države pa Ujedinjeni narodi apeliraju na savezničku koaliciju koju predvodi SAD da zaustavi bombardiranje kako bi oni napustili grad.

Jan Egeland, posebni savjetnik izaslanika UN-a za Siriju, na tiskovnoj je konferenciji jučer u Ženevi apelirao na savezničku koaliciju predvođenu SAD-om koja se u Siriji bori protiv terorista Islamske države da prekine bombardiranje kako bi tisuće civila napustilo opkoljeni grad, koji su mediji opisali kao “najgore mjesto na zemlji”, piše RT.

Pretpostavlja se kako je 20.000 civila zarobljeno u dijelovima grada koje kontroliraju teroristi. Nemaju hrane ni vode, a preživljavaju na ranije prikupljenim zalihama.



Jedina preostala bolnica koja radi u Raki, također je pod kontrolom džihadista.

Bijeg je za mnoge civile u Raki još uvijek nedosanjani san zbog intenzivnih granatiranja uglavnom od strane Sirijskih demokratskih snaga, odnosno sirijsko-kurdske koalicije koju podupiru Sjedinjene Države.

Teroristi koriste civile kao ljudski štit

UN navodi pozitivan primjer oslobađanja Alepa kad su sirijska i ruska vojska prekidale bombardiranja kako bi se civilima omogućio bijeg.

No. situacija u Raki znatno je složenija jer teroristi odbijaju pregovore, no to ne smije biti opravdanje vlastima i savezničkim snagama da odustanu od tih ljudi, smatra Egeland.

Teroristi su već ranije, kad bi shvatili da ne mogu izbjeći ulazak sirijske vojske i saveznika u područja pod njihovom kontrolom, koristili civile kao ljudski štit.

Sirijski opservatorij za ljudska prava objavio je danas da je Islamska država ubila 34 pripadnika prorežimskih snaga u Siriji u protunapadu u pokrajini Raka.

Džihadisti ponovno preuzeli znatan dio Rake

Džihadisti su ponovno preuzeli velike dijelove teritorija od režimskih snaga Bašara al-Asada na istoku pokrajine Rake.

Sirijska vojska nastoji napredovati u pokrajini Raki kako bi dospjela u susjedni Deir Ezor, na istoku zemlje, i odande protjerala IS koji je gotovo cijelu nadzire.

U kolovozu su prorežimske snage stigle do periferije Madana, posljednjeg grada koji još drži IS na istoku pokrajine Rake prije Deir Ezora.

No, tijekom protunapada džihadisti su jučer uspjeli “udaljiti za 30 km prorežimske snage iz periferije Madana”, po direktoru Opservatorija Ramiju Abdelu Rahmanu.