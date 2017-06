OVAKO JE OTAC MALENOG CESAREA GOVORIO 2015.: Isplivala snimka emisije objavljene na talijanskoj javnoj televiziji

Sudbina sedmogodišnjeg dječaka Cesarea Avenatija i dalje je neizvjesna. Ovrha nad djetetom zakazana za utorak ujutro na kraju je otkazana, a datum ponovnog pokušaja ovrhe još uvijek nije poznat.

Nina Kuluz nebrojeno je puta ponovila kako je iz Italije pobjegla zbog zlostavljanja. Alessandro Avenati optužuje ju za otmicu djeteta zbog činjenice da je, nakon što je pobjegla od njega, otišla u Bosnu gdje se krivala od hrvatskih i talijanskih vlasti. I dok se u Hrvatskoj masovno okupjaju majke koje su na strani Nine Kuluz velik dio Talijana podržava oca djeteta u njegovoj borbi za skrbništvo. Alessandro Avenati o svemu se oglasio i putem Facebooka prilikom čega je kazao kako je Hrvata samo 4 milijuna dok Talijana ima 60 milijuna. ‘Moramo pokazati da smo borbeniji’, napisao je između ostalog.

CESAREOV OTAC POZIVA TALIJANE: ‘3.500 Hrvata predvođenih krvnicom djece me ismijalo. Moramo pokazati da smo borbeniji!’

Video iz 2015.

Borba za skrbništvo nad malenim Cesareom traje već četiri godine, a posljednjih dana zaokuplja velik dio medijskog prostora. Tako je iz mora video uradaka objavljenih na internetu isplivala i snimka iz 2015. godine na kojoj Alessandro Avenati na javnoj televiziji govori o svojem problemu.



‘Postoji jedan naš sugrađanin, zove se Cesare, ima pet godina i zadržan je, otet, od strane majke, bivše partnerice Alessandra Avenatija koji je s nama u studiju. I hrvatski i talijanski sudovi su potvrdili kako je dječak otet, a ti, Alessandro, nisi vidio Cesarea već dvije i pol godine’, započinje emisiju voditelj.

Nakon uvodno objašnjenje problematike Avenati je kazao kako njegovo dijete ‘ne može slobodno trčati po livadi, ne može se igrati s loptom, može samo biti zatvoren u prostoru u kojemu ga drže’.

‘To me jako boli. Bolno je prisjećati se svega, ali moram se suočiti s time. Ni na trenutak mi nije palo na pamet da dignem ruke od ovoga’, kazao je Avenati.

OGLASIO SE OTAC MALENOG CESAREA: ‘Bio sam kod zgrade, izgledalo je kao da će me linčovati. Kakve veze ti ljudi imaju s mojim sinom?’

‘Dijete živi kao bjegunac’

U prilogu koji je prikazan u skopu emisije kaže se da dijete živi kao bjegunac.

‘Ne može hodati po ulici, igrati se, slobodno putovati, ne može zvati oca, zagrliti ga, maziti se s njime… Ovo je život koji je za malog Cesarea izabrala grupa odraslih ljudi. Taj nevini dječak ima samo pet godina, i sigurno ne razumije zašto ga majka želi samo za sebe, Hrvatica koja je 20 godina živjela u Italiji, zašto ga tjera da živi daleko od svijeta i zašto ga je sakrila od talijanskih i hrvatskih vlasti. Cesare je rođen u Italiji i trebao je živjeti u očevoj kući koja je još puna uspomena na njega – ali iz koje je odveden protuzakonito’, kaže se u prilogu.

Neodgovornost institucija

Alessandro potom napominje da dječaka nije vidio od 2012. godine te kako njegovu majku traži Interpol.

Na pitanje voditelja, kako je moguće da Italija može osloboditi djevojke koje su otete od strane terorista u Siriji, ali nije u stanju vratiti dječaka koji je u Hrvatskoj, koji je talijanski građanin, odgovorio je talijanski povjerenik za djecu, Vincenzo Spadafor.

‘Nakon dvije sudske presude, talijanske i hrvatske, činjenica da se ne postupa prema tim presudama je velika neodgovornost od strane naših institucija. Nema sumnje, ono što se mora napraviti je to da se od Interpola zatraži informacija o tome u kojoj je fazi istraga, jer je prošlo previše vremena otkako otac ne dobiva nikakve informacije o svemu. Nažalost, tako je. Često ljudi misle da se radi o djetetu, da je to privatna i obiteljska stvar. No, taj dječak ima pravo da bude sa svojim ocem, ima pravo vidjeti ga, ima pravo rasti zajedno s njime. To je osnovna stvar koju ne smijemo zaboraviti’, kazao je.

Potom je dodao kako će već sutra zatražiti od Interpola objašnjenje o tome zašto imaju toliko problema s pronalaženjem te žene.

Avenati je dodao kako se najviše boji da mu sin nema odgovarajuću zdravstvenu skrb, da ima probleme i psihološke prirode, jer mu ne daju da živi normalan život. Na pitanje je li spreman s majkom dijeliti skrbništvo, Avenati je kazao kako je pred sudovima govorio kako dijete mora imati i majku i oca.

‘Bitno mi je da dijete ima normalan život, a ne da majka završi u zatvoru. Treba imati život kakav imaju ostala djeca rastavljenih roditelja’, kazao je Avenati na što je voditelj zaključio kako je on ‘jako dobar otac’.