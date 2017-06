‘OVAJ ČOVJEK JE CHUCK NORRIS SVIH KOSAČA TRAVE’: Mirno je radio svoj posao dok se u pozadini spremao pravi pakao

Fotografija na kojoj čovjek iz Kanade opušteno kosi svoj travnjak dok se prijeteći tornado kovitla u pozadini, postala je viralni hit na društvenim mrežama.

Theunisa Wesselsa uslikala je njegova žena, Cecilia Wessels, koja je za BBC rekla kako se njezin muž “nije nimalo uznemirio zbog tornada”.

Dodala je i da je oluja prošla nakon pet minuta te da je tornado bio udaljen oko dva kilometra istočno od njihove kuće u Three Hillsu, u kanadskoj Alberti, dakle puno dalje nego što to izgleda na fotografiji.





Iako se njezin suprug nije nimalo uznemirio zbog tornada i moguće opasnosti, njihova devetogodišnja kći bila je u priličnoj panici zbog očeve nonšalantnosti.

“Spavala sam u kući kad je do mene zabrinutog izraza lica dotrčala naša kći koja nije znala zašto se tata ne skrije u kuću. Kad sam došla do njega, on je samo odmahnuo rukom, rekao da je sve OK i nastavio kositi” rekla je Theunis, a za opuštenog muškarca zabrinula se i njegova punica kojoj je kći poslala sliku.

Fotografija je postala viralna kad ju je gospođa Wessels objavila na svom Facebook profilu. Korisnici su je podijelili više tisuća puta, a njezin muž je dobio nadimak “Chuck Norris” među kosačima trave. Nakon tornada nije bilo ozlijeđenih osoba, a prijavljene su tek manje štete.

Spomenimo samo kako i “slaba” tornada imaju udare vjetrova od oko 150 km/h i mogu imati razorne učinke na okolinu.