OVA ŠPIJUNKA JE UBILA 115 LJUDI KAKO BI SABOTIRALA OLIMPIJSKE IGRE: ‘Sjeverna Koreja nije se promijenila, režim je isti’

Sjevernokorejska agentica koja je prouzročila pad putničkog zrakoplova i smrt 115 ljudi, da bi zatim bila pomilovana kao “još jedna žrtva brutalnog režima”, upozorava kako su vlasti Sjeverne Koreje spremne na sve.

Bio je to njen prvi zadatak kao sjevernokorejske tajne agentice. Godine 1987. Kim Hyon Hui postavila je bombu u Let 858 Korean Air Linesa, te je ubila svih 115 putnika u zrakoplovu. Tvrdi kako je to učinila po direktnom naređenju Kim Jong Ila, sina ondašnjeg sjevernokorejskog vođe Kim Il Sunga, piše CNN.

Od spriječavanja ujedinjenja do zajedničkog nastupa

“Misija je bila blokirati nadolazeće Olimpijske igre u Seoulu 1988.”, tiho priča 55-godišnjakinja koja je još 1990. primila djelomično predsjedničko pomilovanje za svoju ulogu u pokolju nakon što joj je suđeno u Južnoj Koreji. Njena priča pokazuje na što je sve Pjongjang bio spreman kako bi onemogućio dolazak sportaša na Ljetne olimpijske igre u Seoulu 1988., koje su trebale prikazati razvoj Juga. Boeing 707 raznesen je 29. studenog 1987. iznad Andamanskog mora uz obale Mijanmara.

Tri desetljeća kasnije situacija nije mogla biti više različita – Sjeverna i Južna Koreja nastupati će pod zajedničkom zastavom na Zimskim olimpijskim igrama koje počinju slijedećeg mjeseca u južnokorejskom gradu Pjongčangu, a sportaši s obje strane natjecati će se u istom hokejskom timu.



No bivša agentica Kim upozorava kako se Sjeverna Koreja nije promjenila od vremena kada je ona kao špijun radila za vladajući režim, a Pjongjang još nije prihvatio odgovornost, niti se ispričao za taj nemili čin. “Oni koriste Južnu Koreju kako bi nadvladali vlastite teškoće… kako bi postigli svoj cilj smaknuti će vlastite ljude, braću i sestre, rodbinu, obitelji, ne dajte da vas zavaraju, Sjeverna se Koreja uopće nije promjenila”, tvrdi Kim, koja još uvijek živi u strahu da će ju sjevernokorejski agenti pokušati ušutkati. I to s dobrim razlogom, jer je ova žena trenirala više od sedam godina kako bi postala tajni agent te posjeduje detaljno znanje o tajnim operacijama Sjeverne Koreje.

Trening

Pokupili su ju na sveučilištu kad joj je bilo 18 zahvaljujući vještom poznavanju stranih jezika. Kim je prvo provela godinu dana trenirajući obavještajne poslove u tajnom logoru duboko u planinama. Podučavali su ju borbene vještine, pucanje, radio komunikaciju te preživljavanje u divljini. Japanski ju je podučavala žena iz Japana koja je s tom svrhom bila i oteta, te s kojom je živjela pune dvije godine (kasnije se Kim susrela s bratom i sinom otete žene). Zatim je poslana u Kinu kako bi usavršila mandarinski.

U studenom 1987. iznenada je pozvana u Pjongjang, gdje je usred noći primila zadatak od najvišeg obavještajnog časnika. Kim i njen suučesnik Kim Seung Il otišli su u Beč prerušeni kao japanski par. Tamo su dobili bombu. “Bomba je bila maleni Panasonic radio, u kojem su bile…baterije. Sjeverna Koreja ih je prepravila tako da je polovica djelovala kao eksploziv, s kemikalijama unutra, dok je drugu polovicu koristio običan radio”, priča Kim.

Bomba u zrakoplovu

S bombom su otišli u Bagdad. Kada su se ukrcali u Let 858 za Seoul Korean Air Linesa, kofiscirane su im baterije iz radija, bez kojih je bomba bila beskorisna. “Bila sam tada jako nervozna”, priča Kim. “Uzela sam baterije, stavila ih natrag u radio i uključila ga. Začuo se zvuk pa sam im rekla da prave probleme oko ničega”, nakon toga su ju pustili da prođe kroz osiguranje s cijelim radiom. “Na trenutak, kroz glavu mi je proletila misao ‘ovi će ljudi umrijeti’, iznenadilo me je kada sam to pomislila, osjećala sam da sam slaba, činila sam to zbog ponovnog ujedinjenja.”

Kim je stavila bombu u ormarić iznad sjedala i uzela tablete da se opusti. Zatim su ona i njen suučesnik izašli iz zrakoplova prilikom presjedanja u Abu Dabiju. Zrakoplov s 115 ljudi i sjevernokorejskom bombom poletio je za Seoul, ali nikada nije stigao tamo.

Kako je uhvaćena

Planovi da pobjegnu preko Rima i Beča nisu se ostvarili jer je dvoje agenata zadržano u Bahrainu. No imali su i plan B. – tablete s cijanidom skrivene u filterima cigareta. “Učili su nas da ako agent ne uspije u misiji, mora počiniti samoubojstvo. Morali smo progutati tabletu kako bismo zaštitili tajnu. Bilo nam je jasno kako bi inače naudili našim obiteljima u Sjevernoj Koreji, pa smo prirodno odlučili progutati tablete. U to sam vrijeme mislila da će moj 25-godišnji život završiti na taj način.” Zagrizla je tabletu s cijanidom i onesvijestila se, ali nije umrla. Njen je sudrug preminuo.

TRENUTAK ZA POVIJEST: Sjeverna i Južna Koreja na otvaranju Olimpijskih igara hodat će pod jednom ‘korejskom’ zastavom

Nakon što je izručena u Seoul zbog ispitivanja, Kim tvrdi kako je punih osam dana sve poricala iz straha od odmazde koja bi se dogodila njenoj obitelji, no više nije mogla izdržati. Poslana je na sud, gdje je osuđena na smrt, ali ju je uskoro zatim pomilovao ondašnji predsjednik Južne Koreje Roh Tae-woo, unatoč brojnim kritikama oporbe. Roh je vjerovao kako je i ona žrtva istog brutalnog režima kao i putnici i osoblje ubijeni na Letu 858. “Kada sam čula da sam pomilovana, umjesto da osjetim radost zbog života pomislila sam na moju majku gore na Sjeveru. Bila sam velika griješnica, morala sam umrijeti”, kaže.

Nakon pomilovanja radila je za južnokorejsku Nacionalnu obavještajnu službu prije no što se udala za jednog od svojih tjelohranitelja. Majka dvoje djece, napisala je mamoare o svojim iskustvima, a dio zarade donirala je obiteljima žrtava. Kim inzistira kako je preživjela kako bi podsjetila ljude na što je sve Sjeverna Koreja sposobna, a što je posebno važno sada kada se približavaju Zimske olimpijske igre na kojima će dvije strane nastupati zajedno.

“Kao živi svjedok sjevernokorejskog terora, ja govorim istinu i ja sam na prvoj liniji kako bi spriječila ovu vrstu napada. Koreja je još uvijek u ratu kada je u pitanju ideologija.”