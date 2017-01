OVA JE SNIMKA POHARALA DRUŠTVENE MREŽE: ‘Trumpov je tjelohranitelj na inauguraciji imao lažne ruke!’

Agent tajne službe postao je hit na društvenim mrežama na inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Osim što su fotografi uhvatili njegove grimase dok je Trump pjevao, njegov je tjelohranitelj imao nekoliko lažnih, plastičnih ruku, tvrdi The Sun.

Nakon što je Trump položio prisegu, s obitelji je hodao oko četiri kilometra duž avenije Pennsylvania do Bijele kuće, i to uz jake mjere sigurnosti.





Korisnike društvenih mreža u tim je trenucima najviše zabavljao tjelohranitelj koji je hodao uz Trumpa i Melaniju. Njegove su ruke cijelim putem bile ukočene, a čini se da se uopće nisu micale. Dovelo je to do nagađanja da tjelohranitelj zapravo ispod kaputa skriva oružje koje vjerojatno drži pravom rukom, dok su one lažne, plastične, bile vani.

Prst na okidaču, a vani – lažne ruke

Kako su mu obje ‘prave’ ruke bile skrivene, neki nagađaju da je zapravo ispod kaputa držao automatsko oružje, te da mu je prst već bio na okidaču za slučaj potrebe.

Jedan je komentator na YouTubeu rekao da je to zapravo proteza, a ne prava ruka te da agent, inače dešnjak, ispod jakne nosi oružje. Neki smatraju da se radilo o strojnici tipa FN-P90.

Radi se, naime, o belgijskoj kratkoj strojnici koju koriste tajne službe i hitni intervencijski timovi. U njima se nalazi 50 komada streljiva, a dovoljno su male da stanu pod zimski kaput.

Poznato je i da su agenti ranije nosili neprobojne hlače otporne na metke. Policajci koji štite predsjednika također nose i manji ručni pištolj i granate za omamljivanje koje napadače privremeno oslijepe i učine gluhim.

Neki su, oštrog vida, ipak utvrdili da su vidjeli kako se prsti Trumpova tjelohranitelja miču, te da dosad tjelohranitelji nisu koristili protetske ruke.

Slavna grimasa kao reakcija na Trumpovo pjevanje

Još ranije su korisnici društvenih mreža uočili drugi detalj istog Trumpovog tjelohranitelja – zabilježena je njegova grimasa tijekom inauguracijskog koncerta.

Trump je tada pjevušio uz patriotsku baladu ‘God bless the USA’. I dok se čini da je predsjednik uživao u glazbi, tjelohraniteljevo je lice pokazalo da se njega to baš i nije dojmilo.