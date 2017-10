OTVORENA BIRALIŠTA NA ISLANDU: Vladajuća koalicija raspala se nakon devet mjeseci, građani biraju novu vladu

Birališta su na Islandu otvorena u subotu u 11 sati po mjesnom vremenu za prijevremene parlamentarne izbore samo devet mjeseci nakon prethodnih pošto se u rujnu raspala vladajuća koalicija triju stranaka konzervativnog i centrističko-liberalnog predznaka zbog seks skandala u kojem je sudjelovao premijer.

Koalicija Bjarnija Benediktssona bila je na vlasti od siječnja i tek je predstavila svoj proračun za 2018. kad se iz nje povukla stranka Svijetla budućnost.

‘Ozbiljna povreda povjerenja’

Taj je mlađi koalicijski partner kao razlog svog odlaska naveo “ozbiljnu povredu povjerenja”, tvrdeći da je Benediktsson pokušao zatajiti skandal koji uključuje njegova oca koji je intervenirao da bi se izbrisali kriminalni dosjei jednog seksualnog prijestupnika. Riječ je o čovjeku koji je 2004. dobio pet i pol godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja svoje maloljetne pokćerke.

U utrci je devet stranaka, od Nezavisne stranke konzervativne orijentacije koja od 1944. dominira političkom scenom do Lijevog zelenog pokreta. Prema posljednjim anketama, u vodstvu je Nezavisna stranka premijera na odlasku Bjarnia Benediktssona koja, prema projekcijama, dobiva 17 od 63 mjesta u parlamentu. No, kakav god bio ishod u subotu navečer, Benediktssonu ide u prilog nevjerojatna vitalnost islandskog gospodarstva. Predviđa se da će islandsko gospodarstvo ove godine rasti četiri posto, dok je nezaposlenost na tom otoku oko 2,5 posto



U zadnjem sazivu konzervativci su imali 21 zastupnika, dok su zeleno-lijevi imali 10.

No, u tzv. ‘antiestablišmentskom’ taboru su stranke koje bi konzervativce mogle otpremiti u oporbu: Lijevo zeleni pokret, ponovo oživljeni socijaldemokrati i i Piratska stranka. Te bi stranke mogle zajedno dobiti do 29 mandata. To je još uvijek premalo za većinu od 32 mjesta u parlamentu, no moguće je pridruživanje četvrte stranke.

Usitnjeni parlament

Ovo su drugi prijevremeni izbori na Islandu u nekoliko godina. Posljednji su održani u listopadu 2016. nakon javnog bijesa zbog curenja dokumenata koji su pokazali da su bivši premijer Sigmundur David Gunnlaugsson, iz tadašnje Progresivne stranke, i njegova supruga imali offshore tvrtku na britanskim Djevičanskim Otocima. Gunnlaugsson je dao ostavku u travnju 2016., te je odbacio bilo kakvu krivnju.

Ti su izbori rezultirali fragmentiranim parlamentom u kojem je sjedilo čak sedam stranaka, što je rekord za Island. Benediktssonu je stoga trebalo nekoliko krugova pregovora kako bi formirao koaliciju s mršavom većinom od jednog zastupnika u skupštini u kojoj ih sveukupno sjedi 63.

Sličan scenarij prijeti i nakon ovih izbora jer se čini da osam stranaka ima dovoljnu podršku da prijeđe parlamentarni prag od pet posto.

Jedna od njih je novoosnovana Gunnlaugssonova Stranka centra čijih devet posto u anketama znači šest mjesta u parlamentu, što je jedno više od njegove bivše Progresivne stranke.

Čini se da će Svjetla budućnost ponovno biti izabrana, dok će se Reformistička stranka, drugi mlađi partner u raspuštenoj koaliciji, boriti kako bi prešla prag nakon što je nedavno promijenila čelnika.

Predizbornom kampanjom nije dominirala nijedna tema jer se stranke u pravilu slažu oko povećanja izdvajanja za zdravstveni i obrazovni sektor, iako se lijeve i desne stranke ne slažu oko stopa poreza.