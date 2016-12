OTKRIVENO KAKVA SE DRAMA ZADNJIH DANA ODVIJALA U ITALIJI: ‘Platite mi 300.000 € ili ću izvesti teroristički napad’

Iskoristio je psihozu stvorenu zbog najnovijeg terorističkog napada.

Čak 300 tisuća eura tražio je od policije muškarac prijeteći da će, ukoliko mu ne plate taj iznos, izvesti seriju terorističkih napada na vlakove.

Što ga je spopalo?

Ova ozbiljna prijetnja stigla je talijanskim policajcima koji su, međutim, uspjeli ući u trag počinitelju i lišiti ga slobode. Sada mu prijeti visoka kazna za ugrožavanje sigurnosti javnog prijevoza.

Na ovaj sumanuti čin odlučio se 60-godišnji poljoprivrednik iz talijanske regije Reggio Emilia očito ponukan posljednjim terorističkim napadom u Njemačkoj, te ubojstvom odbjeglog napadača u Milanu. No, on je osim prijetnje upućene telefonom i poduzeo sasvim konkretne poteze – postavio je betonske blokove duž tračnica na pruzi između Suzzare i Parme, a jedan je vlak i naletio na njih. Pravom srećom nitko od putnika pri tome nije ozlijeđen. Sve se to događalo u posljednjih desetak dana.



Pisma za policiju

U noći uoči Badnjaka istražitelji su mu, kako javlja La Repubblica uspjeli konačno ući u trag. Potencijalni terorist u napad na željezničku mrežu krenuo je, čini se, zbog privatnih poslovnih i obiteljskih razloga.

Zbog toga se odlučio 12. prosinca poslati pismo policiji u mjestu Suzzara. Pismo je stiglo u službeni kaslić, a bilo je naslovljeno upravo na lokalne policajce. Njegov autor, koji je u tom trenutku bio anoniman, tražio je 300 tisuća eura ne bi li odustao atentata na vlakove.

Tri dana kasnije slijedio je novi zahtjev. Anonimni pozivatelj tražio je novce jer će u protivnom postaviti betonske blokove na željezničkoj pruzi što spaja Suzzaru i Parmu. To se nekoliko sati kasnije doista i dogodilo.

Odale ga kamere

I idućih par dana zaredali su pozivi u kojima je ponovno tražen novac. No, ovoga puta telefon je zvonio i u policijskoj postaji u Gonzagi.

Već nakon što im je stiglo pismo inspektori su pokrenuli istragu, a do ključnog dokaza došli su analiziravši nadzorne kamere u blizini telefonskih govornica iz kojih ih je počinitelj zvao. Uočili su na njima sumnjivi automobil. Analizirane su registracijske oznake, kao i glas muškarca koji je prijetio telefonom, te je na kraju potvrđeno da je u pitanju upravo 60-godišnji zemljoradnik.

U njegovom domu u Reggianu pronađeni su pištolj, puška, kao i nova pisma u kojima najavljuje napade na vlakove što su bila spremna za slanje.