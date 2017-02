OTKRIVENO KAKO JE PLANIRAN BRUTALNI ATENTAT: Prozapadnog čelnika trebali su likvidirati tajni agenti u policijskim odorama

Rusija je planirala atentat na premijera europske zemlje i svrgavanje njegove vlade tijekom prošle godine, tvrde izvori britanskog Telegapha.

Riječ je o prevratu što je planiran na dan izbora lani kada je trebao biti napadnut parlament, te likvidiran prozapadni čelnik zemlje. Sve su to osmislili ruski obavještajci uz blagoslov Moskve, ne bi li onemogućili pristupanje Crne Gore NATO-u.

Najbrutalniji pokušaj uplitanja u politiku Zapada

Plan koji je osujećen svega nekoliko sati prije realizacije izazvao bi krvoproliće i izazvao prevrat u Crnoj Gori samo večer prije nego što je postala 29. članica Sjevernoatlantskog saveza.

Te optužbe pojavile su se gotovo istovremeno s kritikama što ih je na račun NATO-a uputio Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova. Nazvao je NATO institucijom hladnog rata čija bi ekspanzija izazvala najveće tenzije u Europi u posljednjih 30 godina.



Prevrat u Crnoj Gori bio je planiran za 16. listopad prošle godine. Riječ je o najbrutalnijem pokušaju uplitanja Rusije u politiku Zapada, otkrili su izvori iz britanske vlade Telegraphu.

U tijeku potraga za dvojicom osumnjičenih Rusa

Interpol sada traga za dvojicom Rusa, obavještajaca koji su, kako tvrde crnogorske vlasti, trebali realizirati prevrat. Oni su mjeseci nadzirali pripreme male skupine srpskih nacionalista koji su trebali napasti zgradu parlamenta parlamenta prerušeni u crnogorske policajce i ubiti Milu Đukanovića.

I dok službeni Kremlj negira bilo kakvu upletenost u planiranje atentata na Đukanovića, crnogorski politički blok skon Rusiji sve glasine o udaru naziva lažnima.

No, britanski i američki obavještajci koji pomažu crnogorskim vlastima u rasvjetljavanju ovog slučaja, otkrili su dokaze o upletenosti Rusije.

Brojni dokazi koji vode do vrha ruske vlasti

Kriptirani telefonski pozivi, razmjena e-mail poruka i svjedočenja sudionika koji su odlučili surađivati s istražiteljima, nalaze se među dokazima u postupku protiv 21 osobe osumnjičene za terorizam i poduzimanje postupaka protiv ustavnog poretka Crne Gore.

Predrag Bošković, crnogorskih ministar obrane, za Telegraph je izjavio kako nema sumnje da su udar organizirali i financirali ruski obavještajci, zajedno s lokalnim radikalima.

Navodno je bilo planirano upravo to da se prevrat naknadno može pripisati odmetnutim ruskim agentima i crnogorskim nacionalistima, no do sada prikupljeni dokazi ukazuju na podršku u najvišem dijelu ruske vlasti.