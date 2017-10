OTKRIVEN UZROK NAJKRVAVIJEG MASAKRA U AMERIČKOJ POVIJESTI? ‘To je za njega bilo poput posla. Posla na kojem je zarađivao novac’

U javnost cure novi detalji vezani uz monstruma iz Las Vegasa koji je u krvavom pohodu, pucajući iz automatske puške s prozora hotela Mandalay Bay, pobio najmanje 59 ljudi i ranio njih više od 500. Iako se još ne zna što ga je nagnalo na ovakav brutalan čin, postoje indicije da su ga na to možda natjerali veliki kockarski dugovi.

Dužnosnici FBI-ja i CIA-e još su jučer rekli da nema dokaza o povezanosti napadača s nekom militantnom organizacijom i odbacili preuzimanje odgovornosti Islamske države za napad.

Paddock se ubio prije nego što je policija provalila u njegovu hotelsku sobu iz koje je pucao na gomilu. Lombardo je rekao da je u hotelskoj sobi nađeno 16 komada vatrenog oružja od kojih su neki imali optički ciljnik, a neki bili preinačeni u automatska oružja.





Bez ikakvih kaznenih presuda, čak niti kazne zbog zabranjenog parkiranja, nikakvih zapisa o mentalnim bolestima ili bilo kakvih jasnih poveznica s političkim ili religijskim uvjerenjima, Paddock se činio kao običan, samozatajan špekulant koji je sreću isprobavao na tržištu nekretninama.

RASTE BROJ MRTVIH U LAS VEGASU, CURE DETALJI O UBOJICI: Umirovljeni multimilijunaš uz sebe je u sobi imao zastrašujuću količinu naoružanja

Paddock je na kockanje trošio mnogo novca

Ali Paddock je ipak imao jednu mračnu stranu – ovisnost o kockanju zbog koje je trošio na desetke tisuća dolara u Las Vegasu u tjednima prije masakra. No i dalje je pitanje je li to uzrok krvavog pohoda i ubojstva 59 nevinih ljudi.

Paddock je od 1985. do 1988. radio za kompaniju prethodnicu svjetski poznate tvrtke za proizvodnju oružja Lockheed Martin, a prije odlaska u mirovinu bio je zaposlen kao računovođa.

No, kako piše The Washington Post, pozivajući se na izjave rođaka, najveći dio novca zaradio je špekulacijama na tržištu nekretnina – oko dva milijuna dolara. S obzirom na to da nije imao djece, a iza sebe je ostavio dva propala braka, Paddock je slobodno vrijeme počeo popunjavati kockanjem – i u Las Vegasu i na internetu.

Štoviše, kockanje je Paddocku postupno postalo glavni izvor prihoda.

“To je za njega bilo poput posla. Posla na kojem je zarađivao novac”, izjavio je njegov brat Eric Paddock. “Jednom prigodom je u hotelu proveo četiri mjeseca bez prekida, to mu je bilo poput drugog doma”, kazao je.

“Bio je poznat među kockarima, top igrač. Manji kraj velike ribe”, rekao je Eric te dodao kako je njegov brat čak dobio oznaku “sedam zvjezdica” u kasinu Caesar’s, što je status koji daju samo velikim igračima koji na kockanje frekventno troše značajne novčane iznose.

Jesu li kockarski dugovi doveli do krvavog pohoda?

Don Judy, stanovnik Melbournea na Floridi, kazao je za CNN da je Paddock bio vlasnik kuće pokraj njegove od 2013. do 2015. godine.

“Dao nam je ključeve kuće i zamolio nas da se povremeno brinemo o njoj. Otvoreno nam je priznao da ga često nema jer se bavi kockanjem”, kazao je Judy.

Judyjeva supruga je kazala da joj je Paddock jednom prigodom pokazao fotografiju automata iz Las Vegasa na kojem je osvojio 20.000 dolara. Sličnu priču je ispričao i Stephenov brat Eric, kazavši da je i njemu pokazao fotografiju automata na kojem je osvojio još veći iznos – 40.000 dolara.

NBC je objavio, pozivajući se na neimenovane izvore koji su imali uvid u transakcije, da je u tjednima prije masakra Paddock u Vegasu trošio i preko 10.000 dolara dnevno na kockanje, ponekad i preko 30.000 dolara. Naime, prema zakonu kasina moraju evidentirati sve uplate ili isplate veće od 10.000 dolara (u jednom danu) i dostaviti ih Poreznoj službi (IRS) i ministarstvu financija. Nije jasno jesu li ti iznosi bili dobici ili gubici za Paddocka.

Paddock je živio u Mesquiteu, gradiću s 18.000 stanovnika, oko 120 km sjeveroistočno od Las Vegasa, u Nevadi, na granici s Arizonom. Kuću je kupio 2015. godine za nešto manje od 400.000 dolara. Navodno je posjedovao kuće u četiri američke savezne države.

Povećao se broj mrtvih u masakru u Las Vegasu

Inače, broj smrtno stradalih u napadu na glazbenom festivalu Las Vegasu porastao je na 59, rekao je šerif Las Vegasa. Gradski šerif Joseph Lombardo novi broj poginulih objavio je na konferenciji za tisak i dodao da je ranjeno 527 osoba.

Napad je izveo usamljeni napadač, identificiran kao Stephen Paddock (64), pucavši na publiku festivala Route 91 Harvest na kojemu je bilo oko 22 tisuća ljudi iz svoje sobe na 32. katu hotela Mandalay Bay na lasvegaškom Stripu.

John Fudenberg, mrtvozornik okruga Clark u Nevadi, rekao je da bi se broj mrtvih mogao još povećati i nije želio reći jesu li svi ustrijeljeni. Neke od žrtava možda su pregažene kada su posjetitelji koncerta u panici počeli bježati s otvorenog prostora.

Najmanje je još dvanaest ljudi u kritičnom stanju u Sveučilišnoj bolnici u Las Vegasu gdje su prevezeni svi ozlijeđeni, rekla je glasnogovornica bolnice.

Policija je rekla Paddock ranije nije počinio kaznena djela te da ne zna zašto je izvršio napao na posjetitelje koncerta. Policija je također rekla da vjeruje da je djelovao samostalno.

“Ne znamo kakva su bila njegova uvjerenja. Ne mogu ući u um psihopata”, zaključio je Lombardo.

Policija još treba posložiti mozaik koji je u konačnici doveo do najsmrtonosnijeg masakra u američkoj povijesti.