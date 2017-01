OTKRIĆE KOJE LOMI SRCE: Otkriven pravi razlog nestanka aviona na letu MH370?

Tragični nestanak zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH370 mogao bi zapravo biti herojski čin požrtvovnog pilota, tvrdi se u najnovijoj teoriji.

Australski zrakoplovni entuzijast Michael Gilbert vjeruje da je se zrakoplov Malaysia Airlinesa na letu MH370 zapalio usred leta, zbog čega ga je pilot Zaharie Ahmad Shah prizemljio daleko od gusto naseljenog područja prema kojem je letio, piše Daily Mail.

Dugotrajna istraga

Michael Gilbert proveo je 18 mjeseci istražujući tehničke probleme koji su doveli do tajanstvenog nestanka zrakoplova sa 239 putnika i članova posade, koji je s radara nestao 8. ožujka 2014. godine.



Prema ranijim teorijama, stručnjaci su okrivili pilota optužujući ga za namjerno rušenje zrakoplova u južni dio Indijskog oceana. Proučavajući spise o održavanju i povijesti letenja zrakoplova Gilbert je došao do zaključka da je došlo do požara u zrakoplovu kojeg je izazvao neispravni vjetrobranski grijač.

‘Kvar vjetrobranskog grijača koji je potom izazvao požar može objasniti gubitak signala s transpondera i prekid veze satelitske komunikacije’, rekao je Gilbert.

Požar u kokpitu

Navodi da je požar na letu MH370 doveo do propuštanja zraka u kokpit što je pospješilo požar te dovelo do prisilnog prizemljenja zrakoplova.

‘Na prvi znak dima, miris gorenja ili vatre, oslobodile bi se maske za kisik’, objašnjava Gilbert te dodaje kako pretpostavlja da je kapetan napustio svoje mjesto te otišao po aparat za gašenje vatre jer, tvrdi Gilbert, u tom trenutku postalo mu je jasno da je prekasno za uspješno ručno upravljanje zrakoplovom.

‘Nikakvi instrumenti nisu radili, bila je noć, nije bilo Mjeseca, a pilot je samo mogao upravljati zrakoplovom na kratko vrijeme jer je razina kisika u kokpitu počela padati’, kazao je.

Odabrao ‘najsigurniji smjer’

Upravljajući zrakoplovom koji je jurio prema Penangu, kaže Gilbert, pilot je odabrao ‘najsigurniji smjer – ravno prema dolje’.

‘Vjerujem da piloti u takvim situacijama biraju ono što su mnogi piloti zrakoplova u kvaru birali kroz povijest, a to je usmjeriti zrakoplov prema nenaseljenom području. Vjerujem da je na kraju MH370 ostao bez goriva’, kazao je Gilbert.

Ranije analize

Pronađeno krilo zrakoplova ranije je potaknulo sumnje da je pilot namjerno srušio zrakoplov u ocean. Analiza olupina pronađenih na obali Tanzanije također je otvorila sumnje da je pilot namjerno zabio zrakoplov u more.

Stručnjaci su ranije zaključili da je zrakoplov bio prislino prizemljen te da je za to odgovoran pilot. Istraga je otkrila da je pilot bio ‘slomljenog srca’ kada je otkrivena njegova afera s udanom ženom koja je kasnije negiral njihovu vezu.

Prema drugom izvještaju, zrakoplov se srušio u more nakon što je ostao bez goriva. Potvrdile su to satelitske snimke koje su otkrile da se zrakoplov srušio u more pri velikoj brzini.