OSUĐENA DJEVOJKA IZ PAKLA: SMS porukama nagovorila dečka da se ubije: ‘Kako je mogla biti tako okrutna?’

20-godišnja Michelle Carter iz Massachusettsa toliko je bila željna pažnje okoline da je svojeg dečka Conrada Roya putem SMS-ova gorljivo nagovarala da počini samoubojstvo, što je on naposlijetku i učinio. Ona je zbog tog svojeg čina osuđena na 15 mjeseci zatvora.

Michelle Carter (20) iz Massachusettsa se sudilo zbog SMS poruka koje je 2014. slala svom tadašnjem dečku, Conradu Royu, u kojima ga je nagovarala da se ubije kako bi ona mogla tugovati.

Michelle i Conrad upoznali su se 2012. na Floridi, no vidjeli su se tek nekoliko puta. Vezu su održavali putem mobitela.

Michelle je željela pažnju pa je dečka nagovarala da se ubije.



‘Ne smiješ razmišljati o tome. Jednostavno to moraš napraviti. Rekao si da ćeš to napraviti. Ne razumijem zašto to ne napraviš.

Sad je pravo vrijeme i spreman si… Učini to, dušo’, pisala mu je.

Predomislio se, ali ona ga je nagovorila da ne odustane od samoubojstva

Roy se ubio 12. srpnja 2014. u svom kamionetu udisanjem ugljičnog monoksida. Tinejdžer, koji je imao mentalne smetnje i koji je već pokušavao počiniti samoubojstvo, u jednom se trenutku predomislio i izašao iz vozila, no Michelle ga je nagovorila da se vrati u kamionet i ubije se.

Sudac Lawrence Moniz odlučio je da će 20-godišnjakinja kaznu služiti kad potroši sve mogućnosti žalbe. Nakon što odsluži 15 mjeseci u zatvoru, djevojka će još pet godina provesti na uvjetnoj kazni.

Članovi Royeve obitelji pratili su izricanje presude. Prije sudske odluke, ispred suda su kazali koliko im nedostaje sin te suca pozvali da djevojci izrekne maksimalnu kaznu od 20 godina za ubojstvo iz nehaja.

‘Kako je mogla biti tako okrutna?’

‘Učinilo nam se da napreduje te da je prebolio ono najgore. Ispred njega je bila svijetla budućnost, no Michelle je iskoristila slabost mojeg sina. Tretirala ga je poput pijuna i nije pokazala kajanje. Gdje joj je ljudskost? Kako je mogla biti tako okrutna?’, zapitala se obitelj mladića, prenosi Daily Mail.