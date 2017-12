OSMISLILI NOVI SUSTAV ZA OTKRIVANJE OPASNIH TERORISTA: ‘Ideologija ima tek sporednu ulogu, puno je važnije nešto sasvim drugo’

‘Postoje i drugi koji su ideološki izuzetno indoktrinirani, ali oni ne predstavljaju opasnost, jer su udaljeni od područja gdje se događa nasilje. Važno je imati u vidu više različitih faktora rizika, a ne samo jedan.’

Njemački su mediji objavili da je u toj zemlji 720 osoba ocijenjeno kao potencijalni islamistički teroristi, no samo pola od njih stvarno su opasni.

Novi sistem utemeljen na 73 pitanja o socijalizaciji i stavu o nasilju

Sigurnosne službe kao potencijalne teroriste opisuje one osobe za koje vjeruju da su u stanju izvršiti najteže zločine. Do tog su zaključka došli primjenjujući sistem Radar-iTE, koji se temelji na 73 pitanja o socijalizaciji i stavu o nasilju. Potrebno je odgovoriti i na pitanja o zaposlenju, obiteljskim vezama i integraciji u društvu, a sve se temelji na vidljivim modalitetima ponašanja, piše Deutsche Welle. Uz pomoć tog sistema, vlasti bi trebale otkriti posebno opasne i radikalne osobe i onda ih nadzirati. Od 205 analiza koje su izvršile njemačke službe do kraja studenog, 96 islamista svrstani su u ‘umjereno rizične’, njih 27 u ‘povećano rizične’, a 82 u ‘visoko rizične’.

Stručnjaci tvrde da ideološka uvjerenja u ovakvoj analizi nisu toliko važna kao socijalna pozadina osobe. Policija tako prati kako se te osobe očituju na društvenim mrežama, kakve kontakte imaju s drugim osumnjičenima, a u obzir uzimaju i izjave svjedoka. ‘Spektar faktora rizika je širi nego što je to ranije bio slučaj. Znamo da ideologija nije odlučujući faktor. Tu je riječ o opasnim osobama za koje ideologija igra samo malu i sporednu ulogu’, rekao je za Deutsche Welle Jerome Endrass sa Sveučilišta u Konstanzu. Pojašnjava i da se pokazalo da su oni teroristi koji su se u kasnijoj životnoj dobi počeli zanimati za islam jako nasilni i opasni, a prema starim metodama analize, oni ne bi bili okarakterizirani kao takvi.



Prije nije bilo jedinstvenog sustava za identifikaciju terorista

‘Postoje i drugi koji su ideološki izuzetno indoktrinirani, ali oni ne predstavljaju opasnost, jer su udaljeni od područja gdje se događa nasilje. Važno je imati u vidu više različitih faktora rizika, a ne samo jedan’, dodaje Endrass. Policija odlučuje tko bi mogao biti potencijalni terorist ‘kada određene činjenice opravdavaju pretpostavku da će ta osoba sudjelovati u politički motiviranim zločinima ili u tom miljeu zauzima neku od ključnih uloga’.

Predsjednik Saveznog sindikata policije Oliver Malchow kaže da je ovakav pristup dobar jer ranije nije bilo jedinstvenog sustava za identifikaciju terorista, no još se ne zna hoće li taj sustav biti efikasniji od prethodnih jer se koristi tek od veljače, piše Deutsche Welle.