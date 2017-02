ORBAN NE ODUSTAJE: Mađarska podiže i drugu ogradu prema Srbiji

Mađarska je počela postavljati drugu ogradu uzduž svoje južne granice sa Srbijom, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik vlade, što je potez koji će vjerojatno izazvati nove kritike mađarskih partnera u Europskoj uniji.

Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih prijetnji Europskoj uniji.

S druge strane, dužnosnici u Bruxellesu i nekim drugim središtima EU-a zabrinuti su zbog nekih njegovih jednostranih poteza.

Predstojnik Orbanovog ureda Janoš Lazar izjavio je prošli tjedan da je vlada izdvojila 38 milijarda forinti (123,5 milijuna eura), za novu zaštitnu ogradu i ograđene kampove za migrante.



On je rekao da će ta druga ograda na mađarsko-srbijanskoj granici biti postavljena čim to dopuste vremenski uvjeti i da se očekuje da će to biti do kraja proljeća.

Tamo se već nalazi žičana ograda koja je postavljena 2015. kada je Mađarska bila na glavnoj ruti kojom su prošle stotine tisuća migranata, od kojih su mnogi bježali pred ratom u Siriji.

Ta je ograda učinkovito blokirala rutu prema Njemačkoj, gdje se tada zaputila većina migranata, ali je Mađarska priopćila da će druga ograda pojačati zaštitu granice.