ORBAN: ‘Migranti nisu muslimanske izbjeglice, već muslimanska invazivna sila. Mi to ne želimo’

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska i njezin narod ne žele migrante te da Vlada ne može odbaciti volju naroda kad se radi o tako važnom pitanju. Naglasio je kako one koji pokušavaju ući u Europsku uniju ne vidi kao muslimanske izbjeglice, već kao ‘muslimansku invazivnu silu’, prenosi Al Jazeera.

Nije mu jasna Njemačka

‘Kad su oni koji su stigli na granice Mađarske ušli u zemlju ilegalno, to nije bio talas izbjeglice nego invazija. Nikad nisam razumio kako je Njemačka, primjer discipline i vladavine prava za sve nas, mogla slaviti masovni ilegalni ulazak, anarhiju i kaos kao nešto dobro’, rekao je Orban za njemački Bild.

U intervjuu je naglasio kako je u političkom smislu pitanje migracije problem Europske unije, dok je u sociološkom smislu to njemački problem.



‘Svi migranti žele u Njemačku jer žele njemački život’, kazao je Orban koji tvrdi kako Mađarska svoj dio posla odrađuje tako što štiti granicu schengenske zone EU-a. On kaže kako u EU hrle ne samo muslimanski izbjeglice nego ekonomski migranti u potrazi za boljim životom, prelazeći četiri sigurne zemlje ‘koje nisu toliko bogate kao Njemačka, ali su sigurne i u kojima nisu morali spašavati živu glavu’.

Pitanje kulturnog identiteta

Istaknuo je kako Mađari ne žele migrante te da je to ‘pitanje suvereniteta i kulturnog identiteta’ te da se ‘mora sačuvati pravo na odlučivanje tko će živjeti na tlu Mađarske’. Dodao je i da će velik broj muslimanskih migranata dovesti do paralelnih društava te da je ‘multikulturalnost iluzija, jer se muslimansko i kršćansko društvo nikad neće povezati’. ‘Mi (Mađari) to ne želimo. I ne želimo da nas itko na to prisiljava’, zaključio je Orban.